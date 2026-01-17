Miss Intercontinental lần thứ 53: Á hậu Thu Ngân chính thức nhận sash Việt Nam

Lễ trao dải băng Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53 vừa chính thức diễn ra vào rạng sáng ngày 17/1 (theo giờ Việt Nam), tại Ai Cập. Á hậu Nguyễn Thị Thu Ngân chính thức nhận dải băng từ đương kim Miss Intercontinental.

Á hậu Thu Ngân diện đầm dạ hội màu trắng trong buổi lễ nhận dải băng từ đương kim Miss Intercontinental. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đại diện nhan sắc Việt Nam sải bước cùng hơn 60 đại diện đến từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ, bắt đầu hành trình chinh phục vương miện Miss Intercontinental.

Tại sự kiện, Á hậu Thu Ngân diện đầm dạ hội màu trắng tinh tế và tôn dáng cùng thần thái rạng rỡ, điềm đạm, tự tin thu hút ống kính truyền thông quốc tế.

Miss Intercontinental là một trong những cuộc thi sắc đẹp uy tín và lâu đời nhất thế giới, với hơn 50 năm hình thành và phát triển, quy tụ các thí sinh đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau.

Trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục khẳng định vị thế tại đấu trường này với những thành tích nổi bật: Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng quang Miss Intercontinental 2022, Á hậu Ngọc Hằng đạt danh hiệu Á hậu 2 (Asia & Oceania) và Á hậu Bùi Khánh Linh giành ngôi vị Á hậu 3 (Asia & Oceania).

Hình ảnh Thu Ngân tại Ai Cập. (Ảnh: NVCC)

Tiếp nối hành trình đó, Á hậu Thu Ngân đến với Miss Intercontinental cùng kỳ vọng lớn từ người hâm mộ. Cô mang theo mong muốn lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, tự tin, bản lĩnh và giàu bản sắc văn hóa.

Ngay trong những ngày đầu nhập cuộc, Thu Ngân ghi điểm nhờ phong cách thời trang chỉn chu, linh hoạt, khả năng làm mới hình ảnh cùng sự thân thiện, cởi mở và tinh thần giao lưu tích cực với các thí sinh quốc tế.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần cầu tiến và nhan sắc, thần thái ngày càng chín muồi, Á hậu Thu Ngân được kỳ vọng sẽ tiếp tục viết nên một dấu ấn đáng nhớ cho nhan sắc Việt, góp phần nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Việt Nam tại Miss Intercontinental.

Đêm chung kết Miss Intercontinental lần thứ 53 dự kiến diễn ra vào ngày 29/1, tại Sahl Hasheesh, Ai Cập./.

Theo TTXVN