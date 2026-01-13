Mexico bác bỏ khả năng Mỹ can thiệp quân sự trên lãnh thổ nước này

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 12/1 tại thủ đô Mexico City, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết, trong cuộc điện đàm vừa diễn ra giữa bà với người đồng cấp Mỹ Donald Trump xoay quanh các vấn đề an ninh và chống tội phạm ma túy, bà đã nhấn mạnh rằng Mexico sẽ không chấp nhận bất kỳ hình thức can thiệp quân sự nào của Mỹ trên lãnh thổ của mình.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phát biểu trong cuộc họp báo ngày 12/1 tại thủ đô Mexico City, bác bỏ khả năng Mỹ can thiệp quân sự trên lãnh thổ nước này. Ảnh: Hola News.

Tổng thống Sheinbaum cho biết, cuộc điện đàm giữa bà và người đồng cấp Mỹ Donald Trump diễn ra trong bầu không khí thiện chí và tôn trọng lẫn nhau. Bà cho biết, phía Mỹ đã đề nghị hỗ trợ Mexico trong cuộc chiến chống các băng đảng ma túy, song khẳng định sự hỗ trợ đó là không cần thiết.

Bà nhấn mạnh: “Chúng tôi đã nói rõ rằng cho đến nay, Mexico đang làm rất tốt và không cần đến sự can thiệp đó. Quan trọng hơn, vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Mexico là điều không thể thương lượng và Tổng thống Trump đã hiểu điều này”.

Trả lời câu hỏi của báo giới về việc liệu cuộc điện đàm có hoàn toàn loại trừ khả năng hành động quân sự từ phía Mỹ hay không, Tổng thống Sheinbaum khẳng định dứt khoát: “Có”. Bà tái khẳng định cam kết bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời nhấn mạnh rằng người dân Mexico cần biết Tổng thống của họ sẽ không bao giờ đem chủ quyền hay toàn vẹn lãnh thổ ra thương lượng. Bà tuyên bố: “Mexico tìm kiếm sự phối hợp, nhưng không phải là sự lệ thuộc. Chúng tôi hợp tác với tư cách bình đẳng”.

Tổng thống Sheinbaum cho biết thêm rằng, bà đã thông báo với người đồng cấp Mỹ Donald Trump về những kết quả an ninh mà Mexico đạt được thời gian qua, bao gồm việc triệt phá các phòng thí nghiệm sản xuất ma túy trái phép, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến tội phạm có tổ chức, giảm khoảng 50% lượng ma túy vượt biên sang Mỹ, đồng thời ghi nhận mức giảm hơn 40% số ca tử vong liên quan đến ma túy.

Cảnh sát Mexico thu giữ một lượng lớn ma túy trong các chiến dịch truy quét. Ảnh: AFP

Theo giới quan sát, trong bối cảnh chính quyền Mỹ vừa thực hiện các động thái quân sự tại Venezuela, đồng thời đưa ra các cảnh báo cứng rắn đối với một số chính phủ khác trong khu vực như Cuba và Colombia, nhà lãnh đạo Mexico Claudia Sheinbaum đang cho thấy nỗ lực duy trì thế cân bằng ngoại giao: vừa bác bỏ sự can thiệp quân sự của Mỹ, vừa tránh sử dụng ngôn từ có thể làm gia tăng căng thẳng song phương.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua/Wion