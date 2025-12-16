MB được Mastercard vinh danh là ngân hàng dẫn đầu về tăng trưởng chi tiêu quốc tế

Trong khuôn khổ Mastercard Customer Forum 2025, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiếp tục khẳng định sức bật mạnh mẽ trên thị trường trong năm qua khi xuất sắc ghi danh ở loạt hạng mục giải thưởng danh giá.

MB được Mastercard vinh danh ở sáu hạng mục quan trọng

Ngày 05/12, tại Hội nghị Khách hàng Mastercard 2025 (Mastercard Customer Forum 2025), MB xuất sắc được xướng tên ở loạt hạng mục giải thưởng uy tín từ Mastercard. Đây là những thành tựu ấn tượng, minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của MB trong lĩnh vực thẻ tín dụng và thanh toán không tiền mặt.

Theo đó, MB được vinh danh tại sáu hạng mục danh giá, bao gồm:

- Ngân hàng tiên phong về tăng trưởng thẻ tín dụng (Credit Growth Trailblazer),

- Ngân hàng dẫn đầu về tăng trưởng phát hành thẻ tín dụng (Champion of Credit Card Issuance Growth),

- Ngân hàng dẫn đầu về tăng trưởng chi tiêu quốc tế (Champion of Cross-Border Payment Growth),

- Ngân hàng có danh mục chi tiêu du lịch quốc tế tăng trưởng nhanh nhất (Fastest-Growing Cross-Border Travel Portfolio),

- Ngân hàng dẫn đầu về thanh toán mã hóa (Leadership in Tokenized Payments)

- Giải thưởng đổi mới sáng tạo ngân hàng tương lai (FutureBank Innovation Award) - Hạng mục vinh danh ngân hàng tiên phong giải pháp thanh toán mã hóa - Tài khoản chạm đầu tiên tại Việt Nam.

Những giải thưởng này là minh chứng rõ nét cho chiến lược phát triển bền vững, lấy khách hàng làm trung tâm và đẩy mạnh chuyển đổi số của MB trong lĩnh vực thẻ tín dụng và thanh toán không tiền mặt.

Trong năm 2025, MB tạo dấu ấn nổi bật nhờ tốc độ mở rộng thị phần thẻ ấn tượng, đặc biệt với sản phẩm thẻ tín dụng MB Mastercard Platinum – hoàn tiền linh hoạt lên đến 5% cho các nhóm chi tiêu thiết yếu như mua sắm, du lịch, ăn uống và đi lại. Sản phẩm ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng doanh số bình quân lên tới 187% mỗi tháng, phản ánh sự đón nhận mạnh mẽ từ thị trường.

Song song đó, MB tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong công nghệ khi phát triển giải pháp thanh toán mã hóa – Tài khoản chạm, tích hợp trực tiếp tài khoản thanh toán với Apple Pay và Google Pay. Chỉ sau 8 tháng triển khai, sản phẩm đã thu hút gần 1 triệu khách hàng sử dụng, cho phép thực hiện giao dịch nhanh chóng chỉ với một cú chạm, không cần mở ứng dụng ngân hàng, thậm chí không cần kết nối internet và chỉ mất chưa đầy 1 phút để liên kết tài khoản.

MB chân thành cảm ơn Chủ thẻ đã luôn tin tưởng và đồng hành trên hành trình đổi mới.