Máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider lần đầu thử nghiệm thả vũ khí

Không quân Mỹ thông báo máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới B-21 Raider đã hoàn thành cuộc thử nghiệm thả vũ khí lần đầu tiên, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn thử nghiệm bay sang kiểm tra khả năng tác chiến của dòng máy bay này.

Theo thông báo của Không quân Mỹ, cuộc thử nghiệm được tiến hành trong tuần đầu tháng 11 tại căn cứ không quân Edwards, bang California. Một máy bay B-21 Raider đã cất cánh và thả thành công một loại vũ khí thông thường. Tuy nhiên, cơ quan này không công bố chủng loại vũ khí được sử dụng.

Không quân Mỹ cho biết kết quả thử nghiệm xác nhận độ chính xác của các mô hình kỹ thuật số cũng như khả năng vận hành của kiến trúc hệ thống mở trên máy bay. Đây cũng là bước kiểm chứng khả năng tấn công và tích hợp nhanh các loại vũ khí mới của B-21 Raider.

Trước cuộc thử nghiệm thực tế, nhóm phát triển đã tiến hành hàng nghìn giờ mô phỏng trong môi trường bản sao kỹ thuật số của máy bay. Quá trình này giúp rút ngắn thời gian tích hợp vũ khí, đồng thời dự đoán và điều chỉnh quỹ đạo của vũ khí với độ chính xác cao trước khi máy bay thực hiện chuyến bay thử.

Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink đánh giá cuộc thử nghiệm cho thấy khả năng nhanh chóng thích ứng và tích hợp các loại vũ khí mới của B-21, qua đó nâng cao năng lực tác chiến và răn đe.

Do tập đoàn Northrop Grumman phát triển, B-21 Raider là dòng máy bay ném bom tàng hình mới nhất của Không quân Mỹ, được thiết kế để mang cả vũ khí thông thường và vũ khí hạt nhân, thực hiện các nhiệm vụ tấn công tầm xa và xuyên phá hệ thống phòng không đối phương.

Không quân Mỹ và Northrop Grumman cho biết chiếc B-21 đầu tiên được đưa vào khai thác dự kiến sẽ đến căn cứ không quân Ellsworth, bang South Dakota, trong năm 2027. Hiện tập đoàn đang mở rộng năng lực sản xuất và thử nghiệm nhằm đáp ứng kế hoạch bàn giao máy bay.

Bích Hồng