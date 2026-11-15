Mậu Lâm cụ thể hóa nghị quyết bằng chương trình hành động

Xác định chương trình hành động là khâu quan trọng nhằm đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thời gian qua, Đảng bộ xã Mậu Lâm đã tập trung cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ bằng những giải pháp thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Mô hình nuôi hươu sao của gia đình anh Lê Văn Lâm ở thôn Phú Cường mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đồng chí Hoàng Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Mậu Lâm, cho biết: Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã đề ra 28 chỉ tiêu, 3 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá. Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, cấp ủy, chính quyền xã Mậu Lâm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Trong đó, phân công rõ trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân, xác định rõ lộ trình thực hiện và gắn trách nhiệm của người đứng đầu và kết quả triển khai nhiệm vụ. Cụ thể hóa nghị quyết được thực hiện trên tinh thần sát thực tiễn, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Trong lĩnh vực kinh tế, xã xác định đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương; khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Đặc biệt, xã đã tích tụ, tập trung được 35ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó 15ha ứng dụng công nghệ cao. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được triển khai như xã phối hợp với Công ty Sao Khuê xây dựng thí điểm mô hình vùng sản xuất lúa nếp cái hoa vàng, ứng dụng cơ giới hóa với diện tích 3ha tại thôn Đồng Yên; trồng ngô nguyên liệu phục vụ chăn nuôi bò sữa tại thôn Đồng Sình, Yên Thọ; vùng sản xuất rau, củ, quả an toàn tại Phú Sơn.

Kinh tế rừng tiếp tục phát huy lợi thế với diện tích khai thác, trồng lại rừng đạt 225,6ha, sản lượng khai thác trên 18.000 tấn. Bên cạnh đó, xã triển khai mô hình đột phá “Mỗi hộ dân là một chủ thể kinh tế thông minh”, lựa chọn 28 hộ tại 10 thôn để thực hiện, trong đó 27 hộ đã triển khai, 9 hộ bước đầu ứng dụng mạng xã hội để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, mở ra hướng phát triển kinh tế hộ gắn với chuyển đổi số.

Cùng với nông nghiệp, lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ có bước phát triển tích cực. Trên địa bàn xã hiện có 25 doanh nghiệp, 4 HTX và hàng trăm cơ sở sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Xã cũng triển khai nhiều giải pháp thu hút đầu tư, từ đầu năm 2026 đến nay đã thu hút 2 dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất hàng may mặc, giày da, đồ chơi xuất khẩu và sản xuất nhà thông minh, với tổng vốn đầu tư 113,5 tỷ đồng. Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

Cùng với đó, địa phương chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng, XDNTM, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Đảng bộ xã tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên được đề cao, tạo niềm tin trong Nhân dân... Với phương châm hành động quyết liệt, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực và lấy người dân làm trung tâm, Đảng bộ xã Mậu Lâm đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã phát triển toàn diện, trở thành điểm kết nối kinh tế, thương mại, dịch vụ của khu vực.

Bài và ảnh: Khắc Công