Màn đối đầu kịch tính của Mỹ và Ý trong Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024

Toàn bộ khán đài DIFF 2024 bên sông Hàn đã được lấp đầy, 10.000 du khách và hàng trăm nghìn người dân cùng hướng về bầu trời đêm Đà Nẵng để thưởng thức những “tuyệt tác” ánh sáng giữa hai đối thủ cân sức cân tài là Mỹ và Pháp trong tối ngày 15/6.

Với chủ đề “Made of Nature Wisdom - Tuyệt tác thiên nhiên”, đêm thi đấu thứ hai của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2024 do Tập đoàn Sun Group tài trợ và đồng hành cùng UBND TP Đà Nẵng tổ chức, đã để lại nhiều ấn tượng khó quên trong trong lòng du khách.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, khán giả liên tiếp phải trầm trồ trước hàng loạt hiệu ứng pháo hoa mãn nhãn, trong trận đấu ánh sáng nghẹt thở giữa tân binh Mỹ và cựu vương Ý. Rồi lại hòa vào không khí vui vẻ, sôi động với những tiết mục độc đáo của hàng trăm nghệ sỹ Việt Nam và quốc tế.

Đội Ý xứng danh hai lần vô địch

Đội Ý mở màn đêm thi đấu với tuyệt tác trình diễn mang tên “Vũ trụ rạng rỡ: Bản giao hưởng ánh sáng”. Từng hai năm liên tiếp vô địch DIFF vào năm 2017 và 2018, đội Ý mang kinh nghiệm và sự thấu hiểu khán giả vào màn trình diễn của mình.

Màn trình diễn bắt đầu bằng loạt pháo bắn theo từng tầng dọc bờ sông Hàn. Các chùm pháo đa dạng màu sắc, hình dáng ngay lập tức thu hút mọi sự chú ý, để rồi cú “big bang” của hàng trăm quả pháo tầm cao cùng vang nổ với âm thanh vang dội, làm sáng bừng cả bầu trời đêm Đà Nẵng, khiến khán giả vỡ òa trong ngạc nhiên và hạnh phúc.

Rồi sau đó, với nền nhạc là bản hit âm nhạc của Việt Nam như “Đế Vương” của Đình Dũng và “Cắt đôi nỗi sầu” của Tăng Duy Tân, các anh tài đến từ đất nước hình chiếc ủng tiếp tục khiến khán giả Việt ồ lên bất ngờ và thích thú. Các giai điệu êm dịu như tiếng thì thầm của dòng sông. Những chùm pháo hoa được thiết kế tinh tế bắn lên trời, tạo hình chùm hoa đang nở rộ đan xen cỏ cây xanh mướt và những làn sóng biển xanh, vỏ sò lung linh. Khán giả như nhìn thấy một bức tranh thủy mặc về đất nước Việt Nam xinh đẹp, nơi mà thiên nhiên và con người hòa quyện làm một.

Nhịp điệu tiếp tục thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn và bùng nổ như những cơn bão trong thiên nhiên hoang dã. Âm nhạc Epic của của Audiomachine và Two Steps From Hell vang lên, từng đợt pháo hoa tầm cao bùng nổ mạnh mẽ, tạo nên những đợt sóng ánh sáng choáng ngợp như trong các bộ phim hành động bom tấn.

Ông Damiano Baraldo, đội trưởng của Martarello từng nói trước đêm diễn: “Chúng tôi cố gắng tìm kiếm những sản phẩm có chất lượng tốt nhất để đảm bảo hiệu quả tuyệt vời. Thậm chí, chúng tôi chuẩn bị những sản phẩm chất lượng cực tốt vì chúng tôi muốn bạn sẽ phải sốc khi nhìn thấy nó”. Và quả thực, không ít khán giả đã phát sốt trước những chùm pháo hoa lộng lẫy trên không trung, phản chiếu đa sắc màu lên mặt nước. Một vương quốc thiên nhiên sống động từ ngày đến đêm hiện ra, khiến khán giả không thể rời mắt dù chỉ một giây.

Đội Mỹ thể hiện tài năng của xứ cờ hoa

Không kém phần ấn tượng, đội Mỹ với hơn 130 năm kinh nghiệm chinh chiến khắp thế giới đã mang đến một màn trình diễn pháo hoa khó quên, kết hợp tinh tế giữa các dòng nhạc violin, rock, EDM, pop, jazz, blues và các kỹ thuật pháo hoa tân tiến nhất. Khán giả đã được chiêu đãi một tuyệt tác ánh sáng đầy cảm xúc.

Màn trình diễn “Nhân loại – Cầu nối giữa các quốc gia” đưa du khách đến với tour du lịch vòng quanh thế giới với nhiều cung bậc cảm xúc. Bắt đầu với những tia pháo hoa bắn lên từ dọc dòng sông theo nhịp violin linh động, màn trình diễn nhanh chóng chuyển sang nền nhạc EDM sôi động, kết hợp với những chùm pháo hoa khổng lồ, rực rỡ màu sắc.

Không gian bên sông Hàn bừng sáng, không khí tại khán đài liên tục được đẩy lên cao trào với từng đợt pháo hoa tầm cao với bản rock mạnh mẽ của ban nhạc huyền thoại Queen. Các cặp đôi trao nhau những nụ cười, cái ôm và nụ hôn khi chiêm ngưỡng những chùm pháo trái tim bung nở và lời nhạc “I really love you” vang lên. Màn trình diễn kết thúc với những giai điệu pop, jazz và blues đung đưa, vui vẻ và những tia pháo hoa nhẹ nhàng, tinh tế như những vì sao rơi xuống mặt đất.

Mỗi cụm pháo đều mang ý nghĩa riêng, vẽ nên bức tranh đa dạng về trải nghiệm của con người. Màu sắc và âm nhạc hòa quyện, thể hiện tinh thần tự do, sự chung sống hài hòa của các nền văn hóa. Đội trưởng đội Mỹ Nancy Rozzi chia sẻ: “Âm nhạc là một trải nghiệm đầy cảm xúc. Chúng tôi mang đến cho khán giả một chương trình rất phức tạp. Nhưng tất cả đều được đồng bộ. Bạn sẽ được thấy tất cả các biến thể của màu sắc. Đó là loại hình giải trí mà chúng tôi hy vọng khán giả sẽ cảm nhận được hoặc thích thú khi xem”.

Tiếng reo hò và vỗ tay không ngớt, tạo nên một bầu không khí sôi động và phấn khích. Hàng nghìn khán giả bị cuốn hút bởi những màn trình diễn pháo hoa tuyệt vời, cảm nhận được sự kỳ diệu của thiên nhiên và con người qua từng đợt pháo hoa và giai điệu.

Anh Kevin Park, du khách Hàn Quốc, chia sẻ “Một đêm trình diễn khó quên! Ngay cả khi ở Mỹ, chúng tôi cũng không được chiêm ngưỡng những màn pháo hoa quy mô và lộng lẫy như thế này. Đà Nẵng thật sự là một lựa chọn du lịch tuyệt vời.”

Không gian nghệ thuật sôi động

Không chỉ mang đến màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn, đêm thứ 2 của DIFF 2024 còn là không gian nghệ thuật đầy sức sống của âm nhạc và ánh sáng. Chủ đề “Made of Nature Wisdom - Tuyệt tác thiên nhiên” được thể hiện rõ nét qua từng tiết mục, phản ánh dấu ấn văn hóa của các quốc gia tham dự.

Từ tuyên ngôn mãnh liệt của tự nhiên trong ca khúc “Roar” của nữ ca sĩ người Mỹ nổi tiếng Katy Perry, đến những giai điệu du dương và lãng mạn của bài hát “Che Sarà” của Jimmy Fontana, khắc họa nét đẹp yên bình của thiên nhiên qua tâm hồn nghệ thuật Ý. Các tiết mục mang đậm âm hưởng Việt như “Sông không lạnh” và “Trò chuyện cùng thiên nhiên” do các ca sĩ nổi tiếng trong nước thể hiện, cũng góp phần tạo nên một không gian văn hóa đa sắc màu đầy thú vị.

Sau đêm thi thứ hai đầy hứng khởi, các đêm tiếp theo của DIFF 2024 lần lượt chứng kiến cuộc tranh tài giữa Đức – Ba Lan (22/6) (Made of Love Inspiration – Tình yêu diệu kỳ); Trung Quốc – Phần Lan (29/6) (Made of Fairy Tales – Thế giới thần tiên) và đêm chung kết diễn ra vào 13/7 với tên gọi “Made of Young Generation – Nhịp đập tương lai”, hứa hẹn những trải nghiệm tuyệt vời cho du khách đến Đà Nẵng mùa hè này.

Tùng Dương