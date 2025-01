“Mái ấm tình thương" cho phụ nữ yếu thế

Hội viên Nguyễn Thị Trang, thôn Đông Sơn, xã Phú Sơn (thị xã Nghi Sơn) có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Mẹ chồng bị bệnh tâm thần, chồng đau ốm thường xuyên do di chứng bệnh nặng, con còn nhỏ. Tuy vất vả nhưng chị vẫn dành thời gian tham gia sinh hoạt Hội và được chị em chi hội động viên, giúp đỡ.

Hội LHPN tỉnh và Công ty CP Thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa trao hỗ trợ kinh phí xây nhà mái ấm cho hội viên Trần Thị Hà, xã Mỹ Lộc (Hậu Lộc).

Năm 2024, Hội LHPN xã đã báo cáo hội LHPN thị xã Nghi Sơn hỗ trợ gia đình chị 40 triệu đồng để xây nhà. Hội LHPN xã vận động thêm được 5 triệu đồng giúp vợ chồng chị trả công nợ. Chị Trang chia sẻ: "Được tổ chức hội quan tâm nên vợ chồng em tự tin hơn, suy nghĩ tích cực hơn. Nay chồng đã đi làm thêm, em làm công ty và đã thoát nghèo. Năm 2025 này khi có nhà mới, gia đình em được đón một cái tết ấm cúng nhất”.

Cả năm chăm chỉ lao động vất vả, vợ chồng chị Lê Thị Thực, thôn Thọ Sơn, xã Tân Châu (Thiệu Hóa) dành dụm được ít tiền sơn ngôi nhà “mái ấm tình thương” được Hội LHPN huyện Thiệu Hóa hỗ trợ năm 2023. Chị Thực phấn khởi: "Có nhà mới, tư tưởng vợ chồng cảm thấy thoải mái hơn. Sức khoẻ chồng được cải thiện, anh đã đi làm thợ xây, vợ có nguồn thu nhập ổn định. Các con khoẻ mạnh, gia đình tôi biết ơn vô cùng”.

Thực hiện cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ năm 2008, nhằm giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được xây nhà, ổn định cuộc sống, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội thực hiện khá hiệu quả. Cuộc vận động trở thành việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc giúp nhiều hộ gia đình do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, thắp lửa niềm tin cho các chị và người thân. Mỗi năm, có hàng chục, hàng trăm hội viên khó khăn về nhà ở được hội giúp đỡ xây nhà từ nguồn vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cán bộ, hội viên đóng góp. Mỗi hội viên, phụ nữ góp từ 5 đến 10 ngàn đồng trở lên/năm; cán bộ hội 1 ngày lương/năm. Đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây, sửa hơn 1.800 nhà với tổng kinh phí hơn 48,2 tỷ đồng. Trong đó Trung ương Hội hỗ trợ 100 nhà, Tỉnh hội vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp 346 nhà, còn lại là do hội LHPN các huyện vận động hỗ trợ.

Có nhà mới, các chị có thêm động lực trong cuộc sống, “truyền lửa” nghị lực, ý chí vượt khó cho nhiều hội viên khác. Hỗ trợ xây nhà mới cho hội viên, phụ nữ giữa lúc khốn khó, nguy nan càng có ý nghĩa vô cùng nhân văn sâu sắc. Gần 4 năm trôi qua, câu chuyện hỗ trợ xây nhà mới cho chị Lộc Thị Hạt, bản Khương Làng, xã Nam Động (Quan Hóa) vẫn khiến nhiều người cảm động. Giáp Tết Nguyên đán năm 2020, nhà chị Hạt bị cháy do chập điện. Cả gia đình có 3 người, trong đó người con trai bị liệt, hai vợ chồng chị mới đi viện về sức khỏe yếu, luống cuống rối bời. Mọi đồ vật bị lửa thiêu rụi, gia đình chị rơi vào cảnh “hoạ vô đơn chí” nên buồn bã, buông xuôi. Giữa lúc chơi vơi khó khăn nhất, làng xóm đùm bọc gia đình chị bữa cơm, manh áo, tấm chăn; chính quyền địa phương tạo điều kiện cho gia đình chị ở tạm nhà văn hóa thôn. Hội LHPN xã, huyện báo cáo và được Hội LHPN tỉnh xét hỗ trợ xây nhà mái ấm tình thương. “Gia đình tôi thực sự biết ơn sự quan tâm của tổ chức hội, chính quyền địa phương và bà con rất nhiều. Trong lúc nguy nan mới thấu tình người” - chị Hạt xúc động.

Bà Bùi Thị Mai Hoan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Tết Ất Tỵ 2025, Thanh Hóa có thêm 83 gia đình, hội viên phụ nữ khó khăn lần đầu được đón tết trong những ngôi nhà “Mái ấm tình thương”. Với sự nỗ lực của hội LHPN các cấp trong tỉnh và sự chung tay giúp sức của cả cộng đồng, ngày càng có nhiều hơn nữa “Mái ấm tình thương”, góp phần đem lại niềm vui cho phụ nữ nghèo.

Bài và ảnh: Lê Hà