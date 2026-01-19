Lưu Vệ triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Với tinh thần “kiên quyết, kiên trì, đồng bộ, hiệu quả”, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lưu Vệ đã triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về xây dựng Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC).

Đảng ủy xã Lưu Vệ tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức mới về văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức trên địa bàn xã.

Đồng chí Nguyễn Hải Đăng, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã, cho biết: Lưu Vệ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính gồm xã Quảng Đức, xã Quảng Định và thị trấn Tân Phong, với quy mô dân số hơn 40 nghìn người, 36 thôn, 69 chi bộ trực thuộc và 2.416 đảng viên. Đây là địa bàn có đặc điểm kinh tế - xã hội đa dạng, tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh TNLPTC, nhất là trong quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính - ngân sách, giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy xã đã xác định công tác PCTNLPTC là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, gắn chặt với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bí thư Đảng ủy xã trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác PCTNLPTC; định kỳ 2 lần/tháng tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, lắng nghe, tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân theo Quy định 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị ký cam kết trách nhiệm nêu gương, không tham nhũng, không tiêu cực, thực hành tiết kiệm, liêm chính, công tâm. Qua thực tiễn lãnh đạo, Đảng ủy xã nhận thấy: “Khi người đứng đầu gương mẫu, tập thể sẽ tự giác, kỷ luật; khi cấp ủy sâu sát, dân tin - Đảng mạnh”.

Với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, công tác kiểm tra được Đảng ủy xã Lưu Vệ chỉ đạo thực hiện công khai, khách quan, đúng quy trình, thực hiện nghiêm túc Quy định 114-QĐ/TW và Quy định 131-QĐ/TW bảo đảm kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, trong kiểm tra, giám sát và thanh tra nội bộ. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số gắn với phòng ngừa tham nhũng được xem là “mũi nhọn đột phá” để phòng ngừa tham nhũng vặt; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa và giải quyết trên nền tảng trực tuyến mức độ 3, 4; 99% hồ sơ được giải quyết đúng hạn góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và giảm thiểu sự can thiệp chủ quan của cán bộ. Các lĩnh vực nhạy cảm như đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, đất đai, giải phóng mặt bằng, chính sách an sinh xã hội đều được công khai, minh bạch, quản lý chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay đội ngũ cán bộ, công chức xã Lưu Vệ ngày càng thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, luôn nêu gương về phong cách làm việc khoa học, gắn bó cơ sở, “nói ít làm nhiều, nói đâu làm đó, làm đến nơi đến chốn”; tinh thần liêm chính, trách nhiệm và tận tụy lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị, hình thành văn hóa công vụ trong sạch, minh bạch, tận tâm phục vụ Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hải Đăng, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã cho biết thêm: Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTNLPTC trên địa bàn, Đảng ủy xã Lưu Vệ rút ra nhiều bài học đó là: Phải xác định PCTNLPTC không chỉ là nhiệm vụ pháp lý mà là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn chặt với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, kiên định, sâu sát thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, của MTTQ và các đoàn thể, thực hiện công khai, minh bạch để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát; không ngừng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ.

Bước vào giai đoạn mới, Đảng ủy xã Lưu Vệ xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Lồng ghép nội dung PCTNLPTC vào sinh hoạt chi bộ, các hội nghị, phong trào thi đua. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành để mọi hoạt động được minh bạch, công khai, dân biết, dân giám sát.

Để phòng ngừa TNLPTC một cách thực chất và bền vững, Đảng ủy xã Lưu Vệ xác định phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực và minh bạch hóa tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên; xây dựng cơ chế giám sát chặt chẽ, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động công vụ. Đảng ủy xã sẽ chỉ đạo ứng dụng nền tảng điện tử trong kê khai, quản lý tài sản, thu nhập, bảo đảm dữ liệu được cập nhật, giám sát thường xuyên, tránh hình thức. Đồng thời, thực hiện công khai danh mục các dự án đầu tư, nguồn vốn, nhà thầu, tiến độ, kết quả giải ngân để Nhân dân và các tổ chức đoàn thể cùng giám sát. Cùng với đó, chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm, không để vụ việc nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, đồng thời bảo đảm việc xử lý phải nghiêm minh, công bằng, khách quan. Phát huy sức mạnh của Nhân dân trong PCTNLPTC, tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình “Dân giám sát - dân kiểm tra” tại 36 thôn, tổ dân phố, coi đây là kênh giám sát trực tiếp, hiệu quả nhất từ cơ sở. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, quyền làm chủ của Nhân dân trong phát hiện, tố giác hành vi tiêu cực. Đảng bộ xã Lưu Vệ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, kiên trì thực hiện đồng bộ các giải pháp “phòng ngừa chặt chẽ - phát hiện kịp thời - xử lý nghiêm minh - răn đe, giáo dục, phòng ngừa từ sớm, từ xa”. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, liêm chính trong hành động, hiệu quả trong công việc”.

Bài và ảnh: Minh Hiếu