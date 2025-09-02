Lực lượng vũ trang trên biển - Sức mạnh của ý chí và niềm tin

Từ những ca nô vỏ gỗ ngày đầu thành lập, đến nay các lực lượng vũ trang trên biển đã vươn mình lớn mạnh, tiến thẳng lên hiện đại. Các biên đội máy bay, tàu chiến, tàu ngầm, tàu tuần tra tối tân có khả năng tác chiến dài ngày trong mọi điều kiện thời tiết, được trang bị tên lửa, ngư lôi, vũ khí công nghệ cao, có sức công phá mạnh, tầm bắn xa, tấn công đa mục tiêu, tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu trên bộ, trên không, trên biển và các mục tiêu ngầm. Đây là lực lượng nòng cốt, là lá chắn thép vững chắc nơi đầu sóng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong không khí trang nghiêm, tự hào Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, sáng nay, ngày 02/9/2025, tại vùng biển Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân chủ trì tổ chức Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển, với sự tham gia của Hải quân nhân dân Việt Nam, Cảnh Sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, Hải đội Dân quân thường trực cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại.

Chỉ huy các lực lượng diễu biên trên biển, trên Tàu chỉ huy 015 - Trần Hưng Đạo, có đồng chí Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân; cùng dự có đồng chí Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và đại biểu các cơ quan, đơn vị đại diện cho các lực lượng cùng tham gia.

Cùng với thời điểm diễn ra Nghi lễ chào cờ tại Quảng trường Ba Đình, các biên đội tàu, máy bay tham gia diễu binh đã tổ chức chào cờ Tổ quốc trên biển. Hình ảnh lá cờ đỏ tung trên biển là biểu tượng bất khuất của ý chí, niềm tự hào dân tộc, khẳng định trách nhiệm kế thừa, phát huy truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh. Ở đội hình chào cờ, các biên đội tàu đi thành hai hàng dọc, chính giữa, trên cùng là Tàu chỉ huy 015.

Tiếp đó, tàu chỉ huy duyệt đội hình diễu binh trên biển, theo thứ tự: Duyệt biên đội máy bay thủy phi cơ DHC6, trực thăng săn ngầm Ka28 và biên đội tàu cứu hộ đa năng, tàu bổ trợ của Hải quân nhân dân Việt Nam. Duyệt biên đội tàu Hải đội Dân quân thường trực. Biên đội tàu tuần tra SPA-4207 của Bộ đội Biên Phòng. Biên đội tàu tuần tra đa năng lớp DN-2000 của Kiểm ngư và Cảnh Sát biển Việt Nam. Biên đội tàu pháo TT-400T, tàu tên lửa 12418, 1241RE, tàu ngầm Kilo 636, tàu hộ vệ chống ngầm lớp 159 và tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Để khẳng định khả năng hiệp đồng chặt chẽ, bản lĩnh, trình độ làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật của các lực lượng vũ trang trên biển, ngay sau khi tàu chỉ huy duyệt đội hình diễu binh, các biên đội bắt đầu triển khai các đội hình trên biển, như đội hình chữ A, chữ V và quả trám.

Trong đội hình chữ A, các tàu có hỏa lực mạnh, tàu chỉ huy, tàu chiến đấu, tàu vận tải, tàu bổ trợ được phân bố một cách phù hợp với khả năng, hiệu xuất chiến đấu của đội hình. Đây là đội hình để tiêu diệt lực lượng đối phương, tăng khả năng phòng vệ các cuộc tấn công từ trên không, trên biển, dưới ngầm, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

Trong đội hình chữ V, các tàu có khả năng trinh sát, hỏa lực mạnh, các tàu vận tải, tàu bổ trợ và tàu chỉ huy được bố trí theo nguyên tắc tác chiến. Đội hình này giúp tăng khả năng quan sát phát hiện mục tiêu, tiêu diệt các lực lượng đối phương, đồng thời sẵn sàng ứng phó kịp thời các nguy cơ tấn công của địch, không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Còn ở đội hình quả trám thường được sử dụng phổ biến khi hành quân trên biển, tăng khả năng chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu tiêu diệt các lực lượng uy hiếp trực tiếp đến các tàu trong đội hình của ta; bảo vệ các tàu quan trọng; chống tập kích bất ngờ từ trên không, trên biển; tăng an toàn hàng hải, vượt chướng ngại thuỷ lôi, gây khó khăn cho địch.

Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển đã tạo nên một bức tranh hùng tráng, thể hiện sức mạnh tổng hợp của thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên biển, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhưng kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời cũng là vinh dự, tự hào, là động lực để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trên biển tiếp bước cha anh bảo vệ vững chắc chủ quyền, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng, vững bước trong thời đại mới.

Đức Đồng - Thái Vy