Lực lượng công an sẵn sàng giúp dân phòng chống bão số 3

Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, hiện nay các đơn vị Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai lực lượng, phương án xử lý các tình huống tại chỗ và cơ động có thể xảy ra...

Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thường trực 100% quân số; các phòng thuộc Công an tỉnh thường trực 50% quân số, 50% quân số còn lại ứng trực để sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống do bão gây ra.

Các đơn vị Công an trong tỉnh, nhất là lực lượng Công an các xã, phường, thị trấn ven biển và khu vực miền núi đã thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng” để khi bão đổ bộ, gây mưa lớn sẽ có các phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện chỉ huy tại chỗ, đúng theo phương châm chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh.

Công an xã Pù Nhi, huyện Mường Lát giúp dân khắc phục hậu quả do bão

Công an huyện Hậu Lộc phối hợp với lực lượng Biên phòng giúp dân sơ tán tài sản

Công an huyện Mường Lát phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả, di dời các hộ dân ở khu vực xung yếu, nguy hiểm đến nơi an toàn

Lực lượng Công an sẵn sàng di dời đồ đạc, tài sản của người dân ở vùng ảnh hưởng đến nơi tránh trú an toàn.

Công an huyện Mường Lát phối hợp với các lực lượng chức năng khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động Nhân dân di tản tới nơi an toàn

Lực lượng Công an các xã ven biển đã và đang tích cực giúp dân di dời tài sản để hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Với tinh thần chủ động và khẩn trương, đến thời điểm này, lực lượng Công an Thanh Hóa đã đồng bộ triển khai các phương án ứng phó với cơn bão số 3 nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Quốc Hương