Lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu Chày; lũ khẩn cấp trên sông Bưởi, sông Yên

Ngày 1/10, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hoá phát đi tin lũ đặc biệt lớn, khẩn cấp trên các sông của tỉnh Thanh Hóa.

Hình ảnh lụt tại xã Kim Tân (Ảnh: Hoàng Đông)

Theo bản tin cảnh báo, lũ hạ lưu sông Bưởi tại TV Kim Tân đã đạt đỉnh, mực nước đỉnh lũ tại TV Kim Tân là 14.33m (6 giờ ngày 1/10), trên BĐ3 là 2.33m, vượt lũ lịch sử tháng 10/2007 là 0.08m;

Hạ lưu sông Cầu Chày tại TV Xuân Vinh mực nước lũ đang lên trở lại, các sông khác xuống thấp dần.

Mực nước lúc 07 giờ ngày 01/10/2025 tại một số trạm như sau:

Trên sông Yên tại TV Chuối là 3.72m, trên BĐ3 là 0.22m;

Trên sông Mã tại TV Lý Nhân là 10.38m, trên BĐ1 là 0.88m, tại TV Giàng là 5.91m, trên BĐ2 là 0.41m;

Trên sông Cầu Chày tại TV Xuân Vinh là 10.69m, trên BĐ3 là 0.19m.

Trên sông Lèn tại TV Lèn là 5.98m, trên BĐ3 là 0.19m; Trên sông Bưởi tại TV Kim Tân là 14.26m, dưới BĐ3 là 0.02m; Trên sông Chu tại TV Bái Thượng là 16.41m dưới BĐ2 là 0.09m, tại TV Xuân Khánh là 8.86m dưới BĐ1 là 0.14m.

Dự báo trong 24 giờ tới: Mực nước lũ trên sông Bưởi tại TV Kim Tân dao động ở mức đỉnh sau đó xuống chậm và duy trì ở mức cao.

Mực nước các trạm hạ lưu sông Mã tại TV Giàng, sông Lèn, sông Yên tại TV Chuối tiếp tục xuống nhưng vẫn duy trì ở mức cao (BĐ2 – BĐ3), riêng trên Yên trên BĐ3.

Đặc biệt trên sông Cầu Chày tại TV Xuân Vinh tiếp tục lên và xảy ra lũ đặc biệt lớn. Mực nước lũ sẽ đạt trên mức lũ lịch sử tháng 10/2017 (lịch sử = 10.91m).

Đỉnh lũ có thể đạt mức từ 11.80 – 12.20m vào đêm nay (22-24 giờ đêm 01/10), cao hơn BĐ3 từ 1.8 – 2.2m. 3. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các khu vực trũng thấp ven các sông trong tỉnh.

Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực vùng núi đặc biệt tại các xã: Mường Lát, Mường Chanh, Mường Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi, Quang Chiểu, Tam Chung, Trung Lý, xã Na Mèo, Sơn Thủy, Sơn Điện, Mường Mìn, Tam Thanh, Tam Lư, Quan Sơn, Trung Hạ, xã Hồi Xuân, Nam Xuân, Thiên Phủ, Hiền Kiệt, Phú Lệ, Trung Thành, Trung Sơn, Phú Xuân, xã Yên Khương, Yên Thắng, Linh Sơn, Đồng Lương, Văn Phú, Giao An, xã Bá Thước, Điền Lư, Thiết Ống, Pù Luông, Cổ Lũng, Văn Nho, Quý Lương, Điền Quang, xã Bát Mọt, Yên Nhân, Lương Sơn, Vạn Xuân, Thường Xuân, Luận Thành, Tân Thành, Thắng Lộc, Xuân Chinh, xã Ngọc Lặc, Thạch Lập, Ngọc Liên, Nguyệt Ấn, Minh Sơn, Kiên Thọ.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2-3

Cảnh báo tác động của lũ: Lũ có thể gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, khu công nghiệp, khu đô thị ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh, các hoạt động kinh tế - xã hội.

LP