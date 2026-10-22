Lô dầu diesel đầu tiên của Nga sang Mỹ

Nga dự kiến đưa lô dầu diesel đầu tiên gồm 40.000 tấn sang Mỹ ngày 22/10, trong khuôn khổ thỏa thuận cung ứng nhiên liệu giữa hai nước. Động thái diễn ra trong bối cảnh Moskva từng bước nới lỏng hạn chế xuất khẩu, còn Washington tìm cách tăng nguồn cung và hạ giá nhiên liệu.

Ngày 21/10, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết hợp đồng cung cấp dầu diesel giữa Nga và Mỹ đang trong giai đoạn hoàn tất, với chuyến tàu chở lô hàng đầu tiên dự kiến rời cảng ngày 22/10.

Phát biểu bên lề cuộc họp liên chính phủ Nga – Trung Quốc tại thành phố St. Petersburg, ông Novak cho biết tàu chở hàng có trọng tải 40.000 tấn. Theo quan chức này, các chuyến hàng tiếp theo sẽ được triển khai theo thỏa thuận giữa hai nước, tùy thuộc vào khả năng cung ứng của Nga và nhu cầu của thị trường Mỹ. Tuy nhiên, ông không nêu rõ cảng xuất phát cũng như cảng tiếp nhận lô hàng.

Ông Novak cho biết Nga đang từng bước khôi phục xuất khẩu dầu diesel theo năng lực hoạt động của các nhà máy lọc dầu. Moskva chưa trở lại mức xuất khẩu trước đây, nhưng dự kiến có thể khôi phục đầy đủ sản lượng xuất khẩu vào cuối năm nay, qua đó tạo điều kiện để các đối tác khác tiếp tục nhận được lượng nhiên liệu như trước.

Theo Reuters, ngày 9/10, Nga bắt đầu nới lỏng các hạn chế xuất khẩu dầu diesel được áp dụng nhằm ứng phó tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trong nước, trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào cơ sở lọc dầu ảnh hưởng đến năng lực sản xuất. Động thái này diễn ra sau cuộc điện đàm ngày 9/10 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó hai nhà lãnh đạo thảo luận về khả năng cung ứng các sản phẩm dầu mỏ cho thị trường quốc tế.

Trước đó, ông Novak cho biết Nga có thể cung cấp khoảng 300.000 tấn dầu diesel trong tháng 10, tăng lên 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn trong tháng 12. Về dài hạn, khối lượng xuất khẩu có thể đạt 3 triệu tấn mỗi tháng, tùy thuộc vào điều kiện sản xuất và nhu cầu trong nước.

Vân Bình