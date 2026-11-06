Litva mua thủy lôi do Phần Lan sản xuất, tăng cường phòng thủ biển Baltic

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Litva vừa ký hợp đồng mua thủy lôi hải quân Blocker do Phần Lan sản xuất. Việc mua sắm diễn ra trong bối cảnh các quốc gia vùng Baltic và NATO đẩy mạnh củng cố năng lực phòng thủ trước các thách thức an ninh và hoạt động quân sự gia tăng tại Biển Baltic

Bộ Quốc phòng Litva xác nhận hợp đồng được ký với công ty quốc phòng Phần Lan Forcit, đơn vị phát triển hệ thống thủy lôi Blocker. Đây là loại thủy lôi đáy biển được thiết kế để phát hiện và tiêu diệt các phương tiện hải quân đối phương, qua đó góp phần kiểm soát những tuyến hàng hải và vùng biển có ý nghĩa chiến lược.

Giá trị hợp đồng, số lượng thủy lôi được đặt mua và thời gian bàn giao chưa được công bố. Thương vụ nằm trong khuôn khổ Sáng kiến hợp tác về thủy lôi hải quân của Phần Lan, nhằm thúc đẩy phối hợp giữa các quốc gia châu Âu trong mua sắm, triển khai và khai thác các hệ thống thủy lôi hiện đại.

Ngoài Litva, sáng kiến này còn có sự tham gia của Đức, Bỉ, Đan Mạch, Estonia, Latvia, Na Uy, Thụy Điển và Ba Lan. Năm 2025, các nước thành viên đã nhất trí thúc đẩy mua sắm chung, phối hợp hậu cần, đồng thời mở rộng các chương trình huấn luyện và diễn tập liên quan đến hoạt động triển khai thủy lôi. Đức cũng có thể ký hợp đồng riêng để mua hệ thống Blocker vào cuối năm 2026.

Blocker là loại thủy lôi đáy biển do Phần Lan thiết kế, được trang bị hệ thống cảm biến đa chức năng, cho phép phát hiện, theo dõi và nhận diện mục tiêu trước khi kích hoạt cơ chế nổ. Theo thông tin giới thiệu về sản phẩm, mỗi quả thủy lôi có sức công phá tương đương hơn 1 tấn thuốc nổ TNT. Hệ thống này có thể được triển khai từ nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm tàu tuần tra, tàu chiến và trực thăng. Sau khi được đặt xuống đáy biển, thủy lôi có khả năng duy trì trạng thái hoạt động trong thời gian lên tới 2 năm. Hiện Blocker đã được trang bị cho lực lượng vũ trang Phần Lan và Estonia.

Việc Litva tăng cường năng lực thủy lôi diễn ra trong bối cảnh an ninh tại biển Baltic tiếp tục là vấn đề được NATO quan tâm. Các quốc gia ven biển đang đẩy mạnh phối hợp quân sự và củng cố khả năng bảo vệ các tuyến hàng hải, cơ sở hạ tầng trọng yếu cũng như vùng biển thuộc chủ quyền.

Thanh Hằng