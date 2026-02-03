Lionel Messi trở lại châu Âu khoác áo Galatasaray?; Án phạt nặng cho HLV Ninh Bình FC

Án phạt nặng cho HLV Ninh Bình FC sau màn “đại náo” sân Hàng Đẫy

Ban kỷ luật VFF vừa chính thức ban hành án phạt cấm chỉ đạo 2 trận và phạt 10 triệu đồng đối với HLV Gerard Albadajejo của CLB Ninh Bình.

HLV CLB Ninh Bình Albadalejo (phải) tìm trọng tài Razlan Joffri sau trận thua Công an Hà Nội 2-3 ở vòng 12 V-League 2025-2026. (Ảnh: Hoàng Huynh)

Quyết định này được đưa ra sau loạt hành động thiếu kiềm chế của nhà cầm quân người Tây Ban Nha đối với trọng tài Malaysia Razlan Joffri trong trận thua 2-3 trước CAHN. Ông Albadajejo không chỉ lao vào sân chất vấn trọng tài mà còn có những phát ngôn gay gắt trong họp báo, cho rằng công tác trọng tài là “đáng hổ thẹn”.

Thất bại này không chỉ khiến HLV trưởng bị đình chỉ mà còn đẩy Ninh Bình mất ngôi đầu bảng vào chính tay đối thủ. Nhà cầm quân sinh năm 1983 sẽ vắng mặt trong trận tiếp đón HAGL vào ngày 7/2 tới, để lại bài toán khó về nhân sự khi đội bóng vừa đón nhận trận thua đầu tiên của mùa giải.

ĐT Việt Nam đối mặt “bão” chấn thương: Bài toán xoay xở của HLV Kim Sang-sik

Quá trình trẻ hóa lực lượng của Đội tuyển Việt Nam đang gặp trở ngại lớn khi các nhân tố chủ chốt như Thái Sơn và Hiểu Minh dính chấn thương nặng do quá tải. Việc mất Thái Sơn đến hết năm 2026 buộc HLV Kim Sang-sik phải điều chỉnh kế hoạch, thay vì trẻ hóa dồn dập sang cách tiếp cận thận trọng và thực dụng hơn.

Thái Sơn chấn thương nặng phần nào sẽ ảnh hưởng đến quá trình thay máu lực lượng ở tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang-sik.

Dù vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn duy trì được sự chủ động nhờ lực lượng cựu binh giàu kinh nghiệm và nguồn lực cầu thủ nhập tịch, Việt kiều đang dồi dào.

“Bão” chấn thương hiện tại được xem là phép thử quan trọng để ông Kim cân bằng giữa lý tưởng trẻ hóa và thực tế khốc liệt tại V.League, nhằm bảo đảm sức mạnh tối ưu cho đội tuyển trong các chiến dịch quan trọng sắp tới.

Lionel Messi trở lại châu Âu khoác áo Galatasaray?

Thế giới bóng đá đang xôn xao trước thông tin siêu sao 38 tuổi Lionel Messi có thể rời Inter Miami để gia nhập “gã khổng lồ” Thổ Nhĩ Kỳ, Galatasaray.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, các cuộc đàm phán đang tiến triển nhanh chóng khi đội bóng này khẳng định đủ tiềm lực tài chính để hiện thực hóa giấc mơ chiêu mộ chủ nhân 8 “Quả bóng Vàng”.

Đáng chú ý, Messi được cho là đã đưa ra những điều khoản “gây sốc” để gật đầu: anh chỉ thi đấu 12 trận trên sân nhà tại Istanbul và không phải di chuyển tới các sân khách.

Dù hợp đồng với Inter Miami còn thời hạn đến năm 2028, nhưng sự quyết tâm từ Chủ tịch Dursun Ozbek đang khiến khả năng El Pulga tái xuất đấu trường châu Âu trở nên khả thi hơn bao giờ hết.

Man City tìm người kế nhiệm Pep Guardiola: Xabi Alonso dẫn đầu danh sách ứng viên

Tương lai của Pep Guardiola tại sân Etihad đang trở thành dấu hỏi lớn sau chuỗi phong độ bất ổn, đặc biệt là trận hòa 2-2 trước Tottenham khiến Man City bị Arsenal bỏ xa 6 điểm.

Xabi Alonso (trái) được xem là lựa chọn phù hợp nhất để thay thế Pep tại Man City.

Theo truyền thông Anh, Giám đốc bóng đá Hugo Viana đã bắt đầu lên danh sách các phương án thay thế từ mùa giải 2026-2027, với Xabi Alonso là ứng viên sáng giá nhất. Chiến lược gia người Tây Ban Nha hiện đang tự do và được đánh giá cao nhờ tư duy chiến thuật hiện đại.

Bên cạnh Alonso, Man City cũng cân nhắc các cái tên như Enzo Maresca, Cesc Fabregas và Vincent Kompany. Dù hợp đồng của Pep còn hạn đến năm 2027, nhưng tâm lý bất ổn trong phòng thay đồ và dấu hiệu thiếu động lực của đội bóng đang thúc đẩy “The Citizens” chuẩn bị cho một cuộc chuyển giao quyền lực sau gần một thập kỷ gắn bó.

Al Nassr thắng sát nút ngày Ronaldo vắng mặt, phả hơi nóng vào ngôi đầu

Al Nassr vừa có chiến thắng quan trọng 1-0 trước Al Riyadh dù thiếu vắng ngôi sao số một Cristiano Ronaldo do những lùm xùm chuyển nhượng.

Mane chơi nổi bật trong ngày vắng Ronaldo. (Ảnh: Al Nassr)

Trong ngày lĩnh xướng hàng công, Sadio Mane đã tỏa sáng rực rỡ với cú vô-lê cháy lưới đối phương ở phút 39 sau đường kiến tạo tinh tế của Felix.

Dù thi đấu áp đảo và tạo ra hàng loạt cơ hội, Al Nassr chỉ có được chiến thắng tối thiểu để giành trọn 3 điểm. Kết quả này giúp đội bóng của Mane rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Al Hilal xuống chỉ còn 1 điểm, chính thức hâm nóng cuộc đua vô địch tại Saudi Pro League.

Barcelona chi 26 triệu bảng mua đứt Rashford, chấm dứt hy vọng của Man Utd

Marcus Rashford đang hồi sinh rực rỡ tại Barcelona với 22 lần góp dấu giày vào bàn thắng sau 32 trận. Phong độ ấn tượng này khiến đội bóng xứ Catalunya quyết tâm chi 26 triệu bảng để kích hoạt điều khoản mua đứt vào cuối mùa.

Rashford muốn tiếp tục gắn bó với Barcelona. (Ảnh: Getty)

Dù HLV tạm quyền Michael Carrick rất khao khát đưa tiền đạo sinh năm 1997 trở lại Old Trafford sau chuỗi trận thăng hoa của Quỷ đỏ, nhưng chính Rashford đã bày tỏ nguyện vọng gắn bó lâu dài với Tây Ban Nha.

Với điều khoản đã thống nhất từ trước, Man Utd gần như bất lực trong việc giữ chân ngôi sao của mình.

