Liên tiếp triệt xóa 3 đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa liên tiếp đấu tranh, triệt xóa 3 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia từ Lào, Nghệ An, Phú Thọ vào Thanh Hóa.

Số tang vật bị thu giữ. Ảnh Công an cung cấp.

Kết quả, bắt giữ 26 đối tượng, thu giữ tổng cộng gần 71.000 viên hồng phiến cùng nhiều loại ma túy khác, 3 khẩu súng quân dụng, 32 viên đạn, 16 lưỡi lê, kiếm các loại và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Theo đó, ngày 4/9/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia từ Lào vào Thanh Hóa tiêu thụ do Trần Quốc Hoài, sinh năm 1974, trú tại phường Hạc Thành (biệt danh “Quân Hẹn”, có 3 tiền án về tàng trữ, mua bán ma túy) cầm đầu; bắt giữ Trần Quốc Hoài cùng 11 đối tượng khác có liên quan; thu giữ 19.500 viên hồng phiến.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng triệt xoá đường dây mua bán trái phép chất ma tuý hoạt động liên tỉnh từ Phú Thọ vào Thanh Hóa tiêu thụ do Lê Mạnh Linh (sinh năm 1994, trú tại phường Hạc Thành, Thanh Hóa; biệt danh “Ong Ben”, có 2 tiền án về ma túy và hình sự) cầm đầu, móc nối với Tràng A Sía (người dân tộc Mông, trú tại xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ); bắt giữ Lê Mạnh Linh, Tràng A Sía và 8 đối tượng khác có liên quan; thu giữ 30.000 viên hồng phiến.

Tiếp đó, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng triệt xoá đường dây mua bán trái phép chất ma tuý hoạt động liên tỉnh từ Nghệ An vào Thanh Hóa tiêu thụ do Vũ Anh Thắng (sinh năm 1991, trú tại phường Hàm Rồng, Thanh Hóa) cầm đầu, móc nối với Vi Văn Nhân (sinh năm 1970, trú tại xã Tri Lễ, Nghệ An); bắt giữ Vũ Anh Thắng, Vi Văn Nhân và 2 đối tượng khác có liên quan; thu giữ 21.000 viên hồng phiến, 3 khẩu súng quân dụng, 32 viên đạn, 16 lưỡi lê – kiếm cùng nhiều tang vật khác.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Quốc Hương