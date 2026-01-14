Lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã Hoằng Tiến, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 14/1, tại hội trường Trụ sở Đảng ủy - Ủy ban MTTQ xã Hoằng Tiến, hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã Hoằng Tiến nhiệm kỳ 2026-2031 đã được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử các cấp.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đã công bố danh sách, tiểu sử tóm tắt của 32 đồng chí được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời phổ biến tiêu chuẩn đại biểu HĐND xã theo quy định tại khoản 3, Điều 5 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 để cử tri nghiên cứu, thảo luận và tham gia ý kiến.

Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến Lê Xuân Hoàn đại diện những người được giới thiệu ứng cử phát biểu tại hội nghị.

Đại diện những người được giới thiệu ứng cử, ông Lê Xuân Hoàn, Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của cử tri; đồng thời khẳng định nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND xã sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

Đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử cũng phát biểu làm rõ quá trình công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín và năng lực của các nhân sự được giới thiệu.

Hội nghị tiến hành biểu quyết.

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, hội nghị đã tiến hành biểu quyết tín nhiệm đối với các nhân sự được giới thiệu. Kết quả, 100% cử tri có mặt nhất trí giới thiệu các đồng chí trong danh sách tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã Hoằng Tiến nhiệm kỳ 2026-2031.

Tuyết Mai (CTV)