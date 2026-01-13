Lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với 122 người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương

Hotline: 0822.173.636   |

Sáng 13/1, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với 122 người được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương thuộc khối các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội.

Hội nghị là dịp để cử tri nơi công tác đối chiếu với tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm của mình đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Dự Hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Thanh.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, cử tri đã tham gia đóng góp ý kiến nhận xét toàn diện, khách quan, tập trung làm rõ bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo.

Các ý kiến đánh giá cao quá trình rèn luyện, cống hiến và những đóng góp thiết thực của nhân sự được giới thiệu trong thực tiễn công tác.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI nhấn mạnh đại biểu Quốc hội đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đại diện cho nhân dân thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Đối với những người công tác trong các cơ quan của Quốc hội, yêu cầu ấy lại càng cao hơn, bởi lẽ mỗi chủ trương, mỗi đạo luật, mỗi quyết sách của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều có tác động sâu rộng đến sự phát triển của đất nước và đời sống của nhân dân. Điều đó đòi hỏi người đại biểu không chỉ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng mà còn phải trau dồi chuyên môn, lắng nghe thực tiễn, tôn trọng khoa học, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động nghị trường.

Đại diện người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI khẳng định, nếu được tín nhiệm, sẽ giữ vững phẩm chất của người đại biểu Quốc hội, không ngừng học hỏi rèn luyện, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn đời sống, chủ động tham gia góp ý kiến có trách nhiệm, có căn cứ khoa học, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Hội nghị đã biểu quyết, nhất trí 100% thông qua danh sách 122 đồng chí được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương thuộc khối các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội./.

Theo TTXVN

