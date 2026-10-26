Lầu Năm Góc lên kế hoạch duy trì hoạt động các căn cứ quân sự Mỹ trong 90 ngày không cần hỗ trợ từ bên ngoài

Theo một báo cáo, Lầu Năm Góc đang chuẩn bị để các căn cứ quân sự của Mỹ có thể hoạt động độc lập trong ít nhất 90 ngày khi xảy ra một cuộc chiến tranh quy mô lớn, bảo đảm các dịch vụ thiết yếu và nguồn cung không bị gián đoạn do hạ tầng dân sự gặp sự cố hoặc chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy.

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Hãng tin Fox News Các cho biết kế hoạch này nằm trong khuôn khổ sáng kiến FORTRESS. Người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết: “Chúng tôi không muốn phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng dân sự và đô thị thông thường để phục vụ công tác quốc phòng quốc gia. Chúng tôi đơn giản là không thể làm như vậy. Đây là một rủi ro không thể chấp nhận được”. Theo ông Parnell, công tác hoạch định phòng thủ lãnh thổ Mỹ cần thích ứng với những mối đe dọa có thể vươn tới phần lãnh thổ chính của nước này. Ông đồng thời cho biết Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy cách tiếp cận mới thông qua các sáng kiến như hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome và việc tái tập trung vào Tây Bán cầu, Greenland và Panama.

Sáng kiến FORTRESS đề xuất sử dụng các lò phản ứng hạt nhân di động, hệ thống lưu trữ điện bằng pin quy mô lớn và lưới điện vi mô nhằm duy trì hoạt động của các căn cứ khi xảy ra mất điện. Sáng kiến này cũng kêu gọi xây dựng kho dự trữ chiến lược gồm đạn dược, nhiên liệu, khoáng sản thiết yếu, thiết bị điện tử, phụ tùng thay thế và vật tư y tế, đồng thời bảo đảm có ít nhất hai phương án cung ứng hoặc sản xuất đủ điều kiện đáp ứng các nhu cầu quốc phòng trọng yếu.

Sáng kiến cũng hướng tới việc chuẩn bị để các nhà máy dân sự có thể chuyển sang sản xuất phục vụ quốc phòng thông qua Mạng lưới Sản xuất Dự bị Dân sự. Kế hoạch bao gồm việc chuẩn bị trước các hợp đồng, biện pháp an ninh mạng và quy trình chuyển đổi sản xuất, cùng với các đợt kiểm tra sức chịu đựng của ngành công nghiệp và diễn tập huy động thường xuyên.

Ngoài ra, FORTRESS đặt mục tiêu bảo vệ các hệ thống thông tin liên lạc, định vị và năng lực vệ tinh quân sự trước nguy cơ bị gây nhiễu, trong đó có việc gây nhiễu tín hiệu GPS và làm gián đoạn các tài sản hoạt động trong không gian.

Ông Parnell mô tả FORTRESS là một biện pháp dự phòng nhằm bảo đảm các lực lượng Mỹ tiếp tục hoạt động nếu một cuộc xung đột quy mô lớn làm gián đoạn cơ sở hạ tầng và chuỗi cung ứng mà các lực lượng này phụ thuộc vào.

Thanh Vân