Latvia, Estonia và Lithuania rút khỏi Công ước cấm mìn sát thương

Ngày 27/12, Latvia, Estonia và Lít va chính thức hoàn tất việc rút khỏi Công ước Ottawa – hiệp ước quốc tế cấm sử dụng, sản xuất và tích trữ mìn sát thương cá nhân. Quyết định này có hiệu lực sau đúng 6 tháng kể từ khi ba quốc gia Baltic gửi thông báo rút lui tới Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, theo quy định của công ước.

Biển cảnh báo sự nguy hiểm của mìn sát thương. Ảnh: Getty Images.

Theo đại diện Bộ Ngoại giao Latvia, nước này đã nộp văn kiện rút khỏi Công ước Ottawa từ cuối tháng 6. Việc rút lui đồng loạt phản ánh sự điều chỉnh trong chính sách quốc phòng của các nước Baltic trước những thay đổi trong môi trường an ninh khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Lít va Robertas Kaunas cho biết, quyết định rời Công ước Ottawa xuất phát từ nhu cầu tăng cường khả năng răn đe và năng lực phòng thủ quốc gia. Sau khi rút khỏi hiệp ước, Lít va sẽ tiến hành các bước tham vấn và xem xét khả năng mua sắm hoặc tự sản xuất mìn sát thương nhằm đáp ứng yêu cầu quốc phòng.

Ba quốc gia Baltic đã phối hợp gửi thông báo rút khỏi Công ước Ottawa lên Liên Hợp Quốc vào ngày 27-6. Trước đó, vào tháng 3, bộ trưởng quốc phòng Lít va, Latvia, Estonia và Ba Lan đã ra tuyên bố chung kêu gọi các nước của mình rút khỏi hiệp ước này; Phần Lan sau đó cũng thông báo quyết định rút khỏi Công ước Ottawa.

Công ước Ottawa được ký kết năm 1997 và có hiệu lực từ năm 1999, nhằm cấm hoàn toàn việc sử dụng, sản xuất, tích trữ và chuyển giao mìn sát thương cá nhân. Lít va, Estonia và Latvia lần lượt gia nhập hiệp ước vào các năm 2003, 2004 và 2005. Hiện phần lớn các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu vẫn là bên tham gia Công ước Ottawa, trong khi một số cường quốc quân sự như Trung Quốc, Nga, Mỹ, Ấn Độ và Pakistan chưa từng gia nhập hiệp ước.

Thanh Hằng

Nguồn: Chinadaily.