Lập cú đúp siêu phẩm, Đông Á Thanh Hóa giành chiến thắng quan trọng trên sân Thống Nhất

Tối 8/2, Đông Á Thanh Hóa đã giành chiến thắng đầy cảm xúc trước CLB Công an TP.HCM với tỷ số 2-1 trên sân Thống Nhất, trong khuôn khổ vòng 13 V.League 2025/2026. Người hùng của đội bóng xứ Thanh là tiền vệ Damoth Thongkhamsavath với cú đúp bàn thắng đẳng cấp.

Đông Á Thanh Hóa bất ngờ vượt lên dẫn trước khá sớm. Ảnh: Ngọc Chương

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thanh Hóa nhập cuộc đầy tự tin. Phút 6, Ngọc Mỹ khiến khán đài chủ nhà thót tim với cú đá phạt dội xà ngang, trước khi bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ môn Patrik Lê Giang.

Sức ép sớm được cụ thể hóa ở phút 9. Từ pha đi bóng tự tin, Thongkhamsavath tung cú dứt điểm quyết đoán mở tỷ số cho Thanh Hóa. Tuy nhiên, lợi thế của đội khách không duy trì được lâu.

Phút 13, Makrillos đánh đầu cận thành gỡ hòa 1-1 cho Công an TP.HCM sau quả tạt chuẩn xác của đồng đội.

Công an TP.HCM sớm có bàn quân bình tỉ số 1-1. Ảnh: Ngọc Chương

Video: Bàn thắng mở tỉ số của Damoth cho Đông Á Thanh Hóa.

Những phút sau đó, hai đội chơi đôi công hấp dẫn. Tiến Linh có cơ hội đưa đội chủ nhà vượt lên nhưng cú dứt điểm lại tìm đến cột dọc. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Bước sang hiệp 2, Đông Á Thanh Hóa chủ động chơi chắc chắn hơn nhằm hạn chế rủi ro về lực lượng khi đội hình đang chịu nhiều tổn thất. Thế trận diễn ra giằng co, nhưng Thanh Hóa vẫn cho thấy sự tự tin trong kiểm soát bóng và tổ chức lối chơi.

Ngọc Mỹ tiếp tục thi đấu ấn tượng khi được chơi cao nhất trên hàng công.

Damoth ăn mừng bàn thắng ấn định tỉ số 2-1. Ảnh: Ngọc Chương

Phút 67, Thanh Hóa suýt có bàn thắng khi Ngọc Mỹ đánh đầu hiểm hóc từ tình huống phạt góc, buộc thủ môn Lê Giang phải bay người cứu thua. Ở chiều ngược lại, thủ môn Y Êli Niê cũng liên tiếp tỏa sáng, đặc biệt là pha cản phá xuất thần ở phút 70 trước cú dứt điểm thuận lợi của Rafael.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 77. Từ tình huống phối hợp đá phạt, Thongkhamsavath tung cú sút xa hiểm hóc, không cho Lê Giang cơ hội cản phá, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng xứ Thanh.

Video: Damoth một lần nữa lập siêu phẩm sút xa, đưa đội bóng xứ Thanh vượt lên dẫn 2-1.

Những phút cuối trận diễn ra đầy nghẹt thở khi Công an TP.HCM liên tục gia tăng sức ép. Tuy nhiên, hàng thủ Thanh Hóa cùng phong độ xuất sắc của thủ môn Êli Niê đã đứng vững.

Chiến thắng quan trọng này không chỉ mang về 3 điểm quý giá cho Đông Á Thanh Hóa, mà còn tiếp thêm niềm tin cho toàn đội trong hành trình hướng tới mục tiêu trụ hạng ở mùa giải năm nay.

Hoàng Sơn