Lãnh đạo Sở Y tế thăm và chúc Tết Đồn biên phòng Đa Lộc và các bệnh viện

Nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, đoàn công tác của Sở Y tế do đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Anh Hiếu làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đa Lộc và tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hậu Lộc, BVĐK Nga Sơn.

Đoàn Công tác Sở Y tế chúc Tết Đồn Biên phòng Đa Lộc.

Tại Đồn Biên phòng Đa Lộc, đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu biên giới biển. Đồng chí bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp quan trọng của đơn vị trong công tác bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển; đồng thời đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa Đồn Biên phòng với ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Lãnh đạo Sở Y tế trao quà Tết tại Đồn Biên phòng Đa Lộc.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao tặng những phần quà Tết ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời của ngành y tế đối với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đa Lộc, góp phần tiếp thêm động lực để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Đoàn công tác trao quà, chúc Tết cán bộ y tế BVĐK Hậu Lộc.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm, chúc Tết tập thể lãnh đạo, y, bác sĩ, nhân viên y tế BVĐK Hậu Lộc và BVĐK Nga Sơn. Thay mặt lãnh đạo Sở Y tế, đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Anh Hiếu ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ y tế trong công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân; đặc biệt là việc duy trì nghiêm túc hoạt động chuyên môn, bảo đảm trực cấp cứu, điều trị trong các dịp lễ, Tết.

Đồng chí đề nghị các bệnh viện tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh; chủ động xây dựng và thực hiện tốt phương án trực Tết, bảo đảm công tác cấp cứu, khám chữa bệnh thông suốt, kịp thời, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế trong dịp Tết.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đoàn công tác đã trao quà và gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của các đơn vị; chúc đội ngũ y, bác sĩ và gia đình đón một mùa xuân vui tươi, an lành, hạnh phúc, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Xuân Nguyễn (CDC Thanh Hoá)