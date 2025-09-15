Lãnh đạo Công an tỉnh thăm cán bộ Công an xã Hà Long bị thương khi làm nhiệm vụ

Sáng 15/9, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã đến thăm hỏi tình hình sức khỏe và động viên đồng chí Trung tá Lê Trọng Ngọc, Phó Trưởng Công an xã Hà Long bị thương khi làm nhiệm vụ...

Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi tình hình sức khoẻ và động viên đồng chí Lê Trọng Ngọc đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Trước đó, khoảng 21h10’ ngày 13/9, đối tượng Tống Duy Lộc, sinh năm 1993, trú tại thôn Trạng Sơn, xã Hà Long đã mang theo hung khí bất ngờ xông vào trụ sở, chửi bới, đập phá tài sản và tấn công cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Trong quá trình ngăn chặn đối tượng, đồng chí Lê Trọng Ngọc, Phó Trưởng Công an xã Hà Long đã bị đối tượng dùng dao chém bị thương ở tay phải. Ngay sau đó, đồng chí Ngọc đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Trung rồi chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trao đổi với đội ngũ y, bác sĩ về tình hình sức khỏe của đồng chí Lê Trọng Ngọc. Theo đó, sau khi bị đối tượng chém, đồng chí Ngọc bị đứt động mạch trụ, thần kinh trụ tay phải. Hiện tại, đồng chí Ngọc đã được phẫu thuật cấp cứu nối lại bó mạch thần kinh trụ bằng kỹ thuật vi phẫu và chờ hồi phục.

Thay mặt Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Trịnh Văn Giang đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên đồng chí Lê Trọng Ngọc và gia đình yên tâm điều trị, nhanh chóng bình phục để tiếp tục công tác. Đồng chí Phó Giám đốc cũng đề nghị và mong các y, bác sĩ Bệnh Viện Hữu nghị Việt Đức quan tâm hỗ trợ các điều kiện tốt nhất để điều trị giúp đồng chí Ngọc sớm bình phục. Đồng thời, chỉ đạo các phòng chức năng Công an tỉnh thực hiện tốt các chế độ chính sách của lực lượng Công an đối với đồng chí Lê Trọng Ngọc.

