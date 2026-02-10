Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an Thanh Hóa

Ngày 9/2/2026, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá các đường dây tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, thuốc chữa bệnh quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc.

Các đối tượng trong đường dây bị khởi tố, bắt giữ.

Theo báo cáo, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá thành công 2 đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, thuốc chữa bệnh với quy mô toàn quốc. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 26 đối tượng, thu giữ 7.170 hộp thuốc, thực phẩm chức năng các loại cùng 22,5 tấn nguyên liệu và nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc sản xuất bất hợp pháp.

Trong Thư khen, lãnh đạo Bộ Công an nhấn mạnh đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát kinh tế. Kết quả này minh chứng cho sự quyết liệt trong việc thực hiện chỉ đạo của Bộ về Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Ghi nhận chiến công đặc biệt này, lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định trao thưởng cho các đơn vị tham gia phá án. Cụ thể: Thưởng 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa. Thưởng mỗi đơn vị 15 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát cơ động; Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa và Tổng Công ty Hạ tầng mạng VNPT-Net. Việc kịp thời bóc gỡ đường dây này không chỉ góp phần bảo vệ trực tiếp sức khỏe, quyền lợi của Nhân dân và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp mà còn có tác dụng răn đe mạnh mẽ, củng cố niềm tin của quần chúng đối với lực lượng Công an nhân dân.

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để khẩn trương điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, cần quyết liệt thu hồi số hàng giả đã phát tán ra thị trường và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác.

Quốc Hương