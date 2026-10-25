Lan toả tình thân qua Giải bóng đá dòng họ Vũ - Võ Việt Nam

Sau 2 ngày tranh tài, chiều 25/10, tại sân bóng Quảng Cư, phường Sầm Sơn, Giải bóng đá dòng họ Vũ - Võ Việt Nam năm 2026 Cúp Thanh Hoá - Lux Home đã chính thức khép lại.

Ban Tổ chức trao chức vô địch cúp C1 cho FC Vũ - Võ Hải Phòng.

Đây là lần thứ 12 giải được tổ chức. Năm nay giải do Hội đồng Dòng họ Vũ - Võ và CLB thế hệ trẻ Dòng họ Vũ - Võ tỉnh Thanh Hoá đăng cai, quy tụ 12 đội bóng dòng họ Vũ - Võ đến từ các địa phương trên toàn quốc.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm và hoa cho các đội bóng tham dự giải.

Các đội bóng được chia làm 4 bảng đấu, mỗi bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt. 4 đội nhất mỗi bảng, chia cặp vào đá bán kết, chọn 2 đội vào chung kết tranh cúp C1; 4 đội nhì bảng chia cặp vào đá bán kết, tiến tới tranh cúp C2; 4 đội giành vị trí thứ 3 chia cặp thi đấu bán kết, chọn 2 đội vào chung kết tranh cúp C3.

Cầu thủ FC Vũ - Võ Hải Phòng (áo đỏ) và FC Vũ - Võ Thái Bình tranh tài quyết liệt trong trận chung kết.

Xuyên suốt giải đấu, dù cạnh tranh quyết liệt trên sân đấu để mang về thành tích cho đội nhà, tinh thần thượng võ và văn hóa ứng xử của dòng họ Vũ - Võ luôn được đặt lên hàng đầu. Các cầu thủ thi đấu cống hiến, tôn trọng đối thủ, chấp hành nghiêm quy định của Ban Tổ chức và phán quyết của trọng tài. Tinh thần fair-play đã lan tỏa xuyên suốt từ trận mở màn cho đến trận chung kết.

Các đội bóng tham dự giải.

Không chỉ là sân chơi thể thao, giải đấu còn là dịp để những người cùng dòng họ gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống, công việc, cùng hướng về cội nguồn.

Đại diện Ban Tổ chức trao danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải.

Kết thúc giải, FC Vũ - Võ Hải Phòng xuất sắc giành chức vô địch cúp C1. Cùng với đó, FC Vũ - Võ Ninh Bình giành giải nhất cúp C2; FC Vũ - Võ Hà Tĩnh giành giải nhất cúp C3. Ban Tổ chức cũng trao các giải thưởng cá nhân như Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc nhất của giải.

Anh Tuân