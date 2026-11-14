Lan tỏa thông điệp phòng, chống bệnh đái tháo đường và duy trì thói quen sử dụng muối i-ốt

Phòng ngừa, phát hiện sớm, kiểm soát tốt bệnh đái tháo đường và duy trì thói quen sử dụng muối i-ốt là những giải pháp thiết thực bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đây cũng là thông điệp được lan tỏa tại lễ mít tinh hưởng ứng Ngày toàn dân mua và sử dụng muối i-ốt (2/11) và Ngày Thế giới phòng, chống bệnh đái tháo đường (14/11) do Bệnh viện Nội tiết Trung ương phối hợp với Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa tổ chức sáng 14/11.

Toàn cảnh lễ mít tinh.

Với chủ đề Ngày Thế giới phòng, chống bệnh đái tháo đường năm 2026: “Hãy hành động sớm đối với bệnh đái tháo đường”, chương trình nhằm nâng cao nhận thức của người dân về mức độ nguy hiểm, những hệ lụy và gánh nặng của căn bệnh; khuyến khích mỗi người chủ động phòng ngừa, khám sàng lọc, phát hiện và kiểm soát bệnh sớm. Đồng thời, kêu gọi sự quan tâm, vào cuộc tích cực hơn nữa của các cấp chính quyền, ngành y tế và toàn xã hội trong công tác phòng, chống bệnh đái tháo đường, hướng tới xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, giảm thiểu những biến chứng và gánh nặng bệnh tật.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hiện nay trên thế giới có hơn 500 triệu người đang sống chung với bệnh đái tháo đường, con số này vẫn không ngừng gia tăng.

Tại Việt Nam tỷ lệ người mắc bệnh đái tháo đường và tiền đái tháo đường cũng đang có xu hướng gia tăng và trẻ hóa. Đáng lo ngại, tỷ lệ người mắc bệnh nhưng chưa được chẩn đoán trong cộng đồng còn khá lớn. Do đó, việc tầm soát đường huyết định kỳ, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thể lực và tuân thủ điều trị có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa, hạn chế biến chứng của bệnh.

Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa phát biểu tại lễ mít tinh.

Các bệnh lý do thiếu hụt i-ốt cũng là vấn đề sức khỏe cộng đồng cần được quan tâm. Việc sử dụng muối i-ốt thường xuyên, đúng cách là giải pháp đơn giản, hiệu quả để phòng ngừa các rối loạn do thiếu hụt i-ốt. Người dân cần duy trì thói quen lựa chọn muối i-ốt trong chế biến thực phẩm, đồng thời sử dụng lượng muối hợp lý để bảo vệ sức khỏe tim mạch và phòng ngừa tăng huyết áp.

TTƯT.TS.BS Phan Hoàng Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương phát biểu tại lễ mít tinh.

Tại lễ mít tinh, hơn 400 người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được khám, tư vấn và sàng lọc miễn phí bệnh đái tháo đường. Qua đó, những trường hợp có yếu tố nguy cơ hoặc dấu hiệu bất thường được tư vấn, hướng dẫn kiểm tra chuyên sâu và theo dõi sức khỏe kịp thời.

Hơn 400 người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được khám sàng lọc miễn phí bệnh đái tháo đường.

Trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện Nội tiết Trung ương phối hợp với Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa tổ chức hội nghị khoa học mở rộng với sự tham gia của các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành.

Hội nghị khoa học mở rộng cập nhật những tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị bệnh đái tháo đường và các bệnh lý nội tiết - chuyển hóa.

Hội nghị tập trung cập nhật những tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị bệnh đái tháo đường và các bệnh lý nội tiết - chuyển hóa; chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát đường huyết, điều trị các biến chứng do đái tháo đường.

Đáng chú ý, các chuyên gia cũng giới thiệu kết quả ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích hình ảnh siêu âm, hỗ trợ sàng lọc và chẩn đoán ung thư tuyến giáp.

Thông qua chuỗi hoạt động, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong chăm sóc sức khỏe, hướng tới mục tiêu chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý hiệu quả các bệnh lý nội tiết, giảm thiểu gánh nặng bệnh tật cho cộng đồng.

Thùy Dung