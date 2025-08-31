Làm việc cả đêm để bà con xã Mường Lý sớm được nhận quà Tết Độc lập

Thực hiện chủ trương tặng quà Nhân dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Đảng, Nhà nước, xã Mường Lý bắt đầu tổ chức trao quà trực tiếp cho Nhân dân các bản trên địa bàn.

Cán bộ xã Mường Lý làm việc cả đêm để phát quà cho người dân.

Theo rà soát, xã Mường Lý có gần 6 nghìn nhân khẩu được nhận quà Tết Độc lập. UBND xã đã thành lập 7 Tổ công tác, triển khai trao quà tại nhà văn hóa của các bản, bảo đảm trao đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Mỗi người dân được tặng một suất quà trị giá 100.000 đồng bằng tiền mặt từ ngân sách nhà nước.

Để bà con sớm nhận được phần quà ngày Tết Độc lập, các Tổ công tác của xã Mường Lý đã làm cả đêm để phát quà đến người dân một cách nhanh nhất.

Người dân đợi đến lượt nhận quà tại nhà văn hoá bản.

Việc kịp thời trao quà cho Nhân dân nhân dịp Quốc khánh 2/9 là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với Nhân dân; đồng thời tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc.

Đình Giang