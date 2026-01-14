Kiến tạo tương lai từ những việc làm vì dân

Khởi động guồng quay, xã Hợp Tiến đang có những bước đi vững chắc trong kỷ nguyên mới. Không chỉ dừng lại ở những con số tăng trưởng, sự thay đổi của vùng quê này bắt nguồn từ quan điểm hành động xuyên suốt, đó là lấy sự hài lòng và những việc làm mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân làm kim chỉ nam để kiến tạo tương lai.

Lãnh đạo xã Hợp Tiến về cơ sở nắm bắt việc duy trì sản xuất và nâng tầm các sản phẩm OCOP của địa phương.

Lấy hạ tầng làm đòn bẩy

Hợp nhất từ các xã Hợp Lý, Hợp Thắng, Hợp Thành, Triệu Thành, Hợp Tiến thuộc huyện Triệu Sơn cũ, xã Hợp Tiến mới hội tụ những tiềm năng, lợi thế sẵn có về điều kiện tự nhiên và cơ sở vật chất, hạ tầng khang trang, đồng bộ. Bởi vậy, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định mục tiêu đầy khát vọng là phấn đấu đến năm 2030, Hợp Tiến đạt chuẩn NTM nâng cao. Khát vọng đó không nằm trên giấy, mà nằm ở việc đổi mới tư duy, cách làm theo hướng gần dân, sát dân, lấy hiệu quả công việc, sự hài lòng của Nhân dân là mục tiêu cao nhất. Bắt tay vào thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, lãnh đạo xã trực tiếp xuống từng thôn, xóm để đối thoại với dân. Đồng thời kiên trì, bền bỉ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động để khơi dậy sức dân. Khi cái “gốc” của vấn đề được chạm đến, sự đồng thuận của Nhân dân trở thành nguồn lực vô tận. Năm 2025, toàn xã có 181 hộ dân tự nguyện hiến hơn 12.160m2 để mở rộng đường giao thông mà không cần một đồng tiền đền bù.

Nhận thức rõ hạ tầng là nền tảng cho kinh tế phát triển, xã Hợp Tiến đã xác định đầu tư cơ sở hạ tầng không chỉ là hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao, mà là chiến lược kiến tạo tương lai lâu dài. Ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, một kế hoạch tổng thể về đầu tư cơ sở hạ tầng giai đoạn mới đã được vạch ra với sự ưu tiên cho các công trình có tính kết nối và lan tỏa cao. Cùng với việc tiếp nhận bàn giao 157 công trình, dự án do HĐND, UBND huyện Triệu Sơn và 5 xã trước sáp nhập quyết định chủ trương đầu tư, xã chủ động đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Hợp Thắng. Đồng thời, tập trung chỉ đạo khởi công 13 công trình mới và tổ chức điều chỉnh chủ đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án, được dự báo sẽ tạo cú hích cho kinh tế của địa phương trong những năm tới. Với những việc làm trong việc tận dụng các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, xã Hợp Tiến đang viết nên một chương mới trong hành trình chuyển mình, nơi niềm tin của người dân được đặt ở vị trí trung tâm. Về Hợp Tiến hôm nay, những con đường liên thôn không chỉ được bê tông hóa, mà còn có điện thắp sáng, những vạt hoa khoe sắc, tạo nên không gian sống văn minh.

Lấy kinh tế nông nghiệp làm nền móng

Không chỉ chú trọng vào hạ tầng, Hợp Tiến đang từng bước định hình lại diện mạo kinh tế địa phương. Với lợi thế về đất đai, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hóa giải những “nút thắt” trong sản xuất nông nghiệp, nhằm mang lại sự no ấm cho người dân. Thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, xã đã quyết liệt thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp “manh mún” sang sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh, tạo sản phẩm hàng hóa đặc trưng của địa phương. Đồng thời chủ động tuyên truyền, vận động người dân tích cực chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao hơn, đặc biệt là đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nông nghiệp sạch và bền vững.

Theo đó, năm 2025 người dân xã Hợp Tiến đã chuyển đổi 35ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng đào, quất và cây riềng; tích tụ được 42ha đất sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao.

Xã Hợp Tiến được biết đến là vùng hoa cây cảnh trên đất Thanh Hóa. Toàn xã có hơn 180ha đất trồng hoa cây cảnh, trong đó có hơn 87ha đào, quất với khoảng 600 hộ dân tham gia trồng. Đồng thời xã xây dựng thành công 4 làng nghề trồng hoa cây cảnh, gồm: Đông Thành, Bắc Thành, Quang Thắng, Di Thành. Tuy nghề trồng hoa cây cảnh vất vả, lắm rủi ro, nhưng mang lại thu nhập cao cho người dân địa phương. Dẫn chúng tôi đi thăm vùng trồng quất của địa phương, Phó Chủ tịch UBND xã Lê Văn Hoàng phấn khởi, cho biết: “Hiệu quả kinh tế từ trồng hoa, cây cảnh đã đưa thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 73,59 triệu đồng, vượt ngưỡng kỳ vọng trong năm 2025”.

Luôn nêu cao tinh thần phục vụ Nhân dân

Một trong những bước đột phá kiến tạo tương lai tại Hợp Tiến chính là cuộc cách mạng trong hành chính công. Trong không gian của Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã, không còn cảnh xếp hàng chờ đợi hay những tập hồ sơ chồng chất, mà thay vào đó là những công dân số đang thực hiện các thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bà Trần Thị Xuyền ở thôn Tân Thắng 2 đến lấy kết quả cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao giấy khai sinh, chia sẻ với sự ngỡ ngàng: “Ngày trước mỗi lần làm hồ sơ giấy tờ, chúng tôi phải đi lại năm lần, bảy lượt mới xong. Nay đến Trung tâm PVHCC xã, được cán bộ hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến chỉ vài phút là xong, tôi về nhà chờ tin nhắn báo kết quả. Nay tôi nhận kết quả sớm hơn so với hẹn trả 1 ngày”. Đáng nói hơn, tại Trung tâm PVHCC xã khẩu hiệu “5 biết”, “3 không”, “4 thể hiện” không còn là lý thuyết suông. Bởi có một quy định không thành văn bản nhưng đã trở thành thói quen là hết việc chứ không hết giờ. Đồng thời trên bàn làm việc của cán bộ, công chức trung tâm đều có mã QR để người dân đánh giá mức độ hài lòng ngay lập tức. Theo báo cáo của xã Hợp Tiến, năm 2025 Trung tâm PVHCC tiếp nhận 2.550 hồ sơ, đã giải quyết 2.227 hồ sơ trước hạn và đúng hạn, còn 323 hồ sơ đang trong thời hạn xử lý; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,7%; tỷ lệ số hóa hồ sơ khi tiếp nhận đạt 100%. Công tác hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cho người dân được thực hiện công khai, minh bạch. Luồng gió mới của chuyển đổi số và tinh thần phục vụ Nhân dân, làm thật, hiệu quả thật đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động của cán bộ, công chức Trung tâm PVHCC xã Hợp Tiến.

Khi ý Đảng hợp với lòng dân, khi mọi hành động đều hướng về lợi ích của Nhân dân, tin tưởng rằng xã Hợp Tiến sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai bằng những mục tiêu, công việc đang được kiến tạo mỗi ngày.

Bài và ảnh: Trần Thanh