Kiểm soát chặt các nguy cơ bùng phát dịch dịp cuối năm

Thời điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh truyền nhiễm do thời tiết chuyển mùa, nhu cầu đi lại, giao thương, tập trung đông người tăng cao. Nhận thức rõ điều này, ngành y tế Thanh Hóa đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Phun hóa chất khử khuẩn vệ sinh môi trường, phòng chống sốt xuất huyết tại xã Luận Thành.

Những tháng cuối năm thường ghi nhận nguy cơ gia tăng các bệnh truyền nhiễm như cúm mùa, sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, thủy đậu, tiêu chảy cấp và một số bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Thời tiết lạnh, độ ẩm cao tạo điều kiện thuận lợi cho vi rút, vi khuẩn phát triển, trong khi hoạt động buôn bán, du lịch, lễ hội cuối năm khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh càng tăng. Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, lũy kế đến hết tuần 52 năm 2025, toàn tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 285 ca sốt xuất huyết, giảm so với cùng kỳ năm 2024 (358 ca); 1.667 ca sốt phát ban nghi sởi, tăng so với cùng kỳ (977 ca); 353 ca tay chân miệng, tăng so với năm 2024 (188 ca). Ngoài ra, còn ghi nhận 22 ca viêm não vi rút, trong đó có 6 ca dương tính với viêm não Nhật Bản; 1 ca viêm màng não do não mô cầu; 14 ca ho gà (giảm mạnh so với 64 ca năm 2024); 3 ca liên cầu khuẩn lợn; 154 ca nghi mắc COVID-19 (tăng so với 121 ca cùng kỳ); 5 ca sốt rét có yếu tố dịch tễ từ nước ngoài. Các ca bệnh chủ yếu xuất hiện rải rác, ổ dịch nhỏ, chưa ghi nhận tử vong do bệnh truyền nhiễm trong tháng 12/2025. Riêng đối với sốt xuất huyết, trong tuần 52 năm 2025 ghi nhận 5 ca nghi mắc, nâng tổng số ca cả năm lên 285 ca. Mặc dù số ca giảm so với năm trước và chưa xuất hiện ổ dịch tập trung, song nguy cơ bùng phát vẫn hiện hữu nếu không duy trì các biện pháp phòng, chống chủ động.

Trước tình hình đó, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm các ca bệnh nghi ngờ tại cộng đồng, cơ sở y tế, trường học và khu công nghiệp. Hệ thống y tế cơ sở được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, báo cáo kịp thời, không để dịch lan rộng.

Trao đổi với Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa Hoàng Bình Yên được biết, thời điểm cuối năm và sau tết là giai đoạn nguy cơ cao đối với nhiều loại bệnh truyền nhiễm, nhất là cúm mùa, sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi và các bệnh lây qua đường hô hấp. CDC Thanh Hóa đã tăng cường giám sát dịch tễ, theo dõi chặt chẽ ca bệnh tại cộng đồng và cơ sở y tế, chủ động phát hiện sớm, khoanh vùng, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng.

Công tác phòng, chống sốt xuất huyết tiếp tục được duy trì với trọng tâm là kiểm soát véc-tơ truyền bệnh, xử lý ổ dịch triệt để, vận động người dân thực hiện vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng, bọ gậy. Trong tháng 12/2025 CDC Thanh Hóa đã tổ chức giám sát, hỗ trợ hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết và giám sát véc-tơ tại 8 trung tâm y tế và 10 trạm y tế trên địa bàn tỉnh. Đối với các bệnh lây truyền qua đường hô hấp như cúm, sởi, thủy đậu, ngành y tế tăng cường truyền thông khuyến cáo người dân chủ động tiêm vắc-xin, đeo khẩu trang nơi đông người, giữ ấm cơ thể khi thời tiết lạnh. Công tác tiêm chủng mở rộng tiếp tục được duy trì với 585 điểm tiêm chủng trên toàn tỉnh, trong đó có 547 điểm tại trạm y tế xã, phường, thị trấn và 38 điểm tại bệnh viện, trung tâm tiêm chủng công lập, tư nhân. Tính đến ngày 30/11/2025, tỷ lệ tiêm chủng các loại vắc-xin đạt mức cao: Viêm gan B trong 24 giờ đầu đạt 77,5%; BCG đạt 88,8%; BH-HG-UV-BL-Hib mũi 1 đạt 90,6%, mũi 2 đạt 90,3%, mũi 3 đạt 89,7%; uống đủ liều Rota đạt 82,5%; trẻ đủ mũi bại liệt đạt 88,3%; tiêm vắc-xin sởi (9-12 tháng) đạt 91,4%; tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 90,1%.

Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh cũng được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế, hóa chất, phương tiện phòng hộ cá nhân, sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân khi có dịch xảy ra. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn, không để xảy ra lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Song song với đó, công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm được tăng cường trong dịp cuối năm, nhất là tại các chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể và các điểm tổ chức liên hoan, lễ hội. Việc phòng ngừa ngộ độc thực phẩm được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ bùng phát các bệnh tiêu hóa trong cộng đồng. Công tác truyền thông phòng, chống dịch tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng như phát thanh, truyền hình, mạng xã hội, loa truyền thanh cơ sở và các buổi tuyên truyền trực tiếp. Nội dung tập trung hướng dẫn người dân nhận biết sớm triệu chứng bệnh, chủ động đi khám khi có dấu hiệu nghi ngờ, không chủ quan, lơ là trong phòng dịch.

Bên cạnh sự vào cuộc của ngành y tế, chính quyền các địa phương, các đoàn thể và người dân cũng được kêu gọi chung tay thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Việc giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện ăn chín, uống sôi, tiêm chủng đầy đủ, hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết là những giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Bài và ảnh: Tô Hà