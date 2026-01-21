Không khí lạnh tăng cường, khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa, trời chuyển rét

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hôm nay (21/1), bộ phận không khí lạnh tiếp tục tăng cường và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Thanh Hóa, gây rét trên đất liền, gió mạnh và sóng lớn trên biển.

Ảnh minh họa. Nguồn:TTXVN

Trên đất liền, từ đêm 20/1 đến ngày 21/1, Thanh Hóa có mưa rải rác; từ chiều 21/1 gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15–17°C ở khu vực đồng bằng, ven biển; khu vực trung du và miền núi có nơi xuống 14–16°C, trời chuyển rét. Nhiệt độ trung bình dao động khoảng 18–20°C.

Tại khu vực trung du và miền núi (Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Thường Xuân, Ngọc Lặc...), nhiệt độ ban đêm và sáng sớm có thể giảm xuống 14–16°C, rét rõ hơn. Khu vực đồng bằng và ven biển phổ biến 17–18°C.

Trên biển, từ ngày 21/1, vùng biển ven bờ Thanh Hóa (bao gồm các đảo) có gió Đông Bắc cấp 4–5, có nơi cấp 6; sóng cao 0,8–1,5m. Vùng biển ngoài khơi gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8; sóng cao 1,5–2,5m, biển động.

Rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn trên biển: cấp 2; nguy cơ ảnh hưởng đến tàu thuyền, khu neo đậu, nuôi trồng thủy sản và các công trình ven biển.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển tiềm ẩn nguy cơ cao đối với tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản và các hoạt động ven biển; các chủ phương tiện cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh. Bên cạnh đó, rét và rét đậm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người già, trẻ nhỏ và người có bệnh nền; người dân cần giữ ấm, hạn chế ra ngoài vào sáng sớm và đêm muộn.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và người dân chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống rét và bảo đảm an toàn cho các hoạt động sản xuất, sinh hoạt, nhất là trên biển trong những ngày tới.

LP