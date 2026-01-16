Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Pháp luật

Khởi tố vụ án hình sự vụ tai nạn khiến 4 người tử vong trên cao tốc Mai Sơn - QL45

Quốc Hương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 14/1/2026 trên cao tốc Mai Sơn - QL45 đoạn qua địa phận xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa, ngày 15/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố vụ án hình sự vụ tai nạn khiến 4 người tử vong trên cao tốc Mai Sơn - QL45

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 14/1/2026 trên cao tốc Mai Sơn - QL45 đoạn qua địa phận xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa, ngày 15/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố vụ án hình sự vụ tai nạn khiến 4 người tử vong trên cao tốc Mai Sơn - QL45

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 03h35’ ngày 14/1/2026, tại Km 334+300 cao tốc CT01 (chiều Nghệ An – Hà Nội), đoạn qua thôn Nhạ Lọc, xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Xe khách BKS 38C-229.33 do Phan Văn Trường (SN 1986, trú tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển va vào đuôi rơ-moóc 35RM-005.20 của xe đầu kéo 35A-463.11 đang dừng đỗ sát lề đường, sau đó tiếp tục bị một xe đầu kéo khác đâm vào. Vụ tai nạn làm 4 người tử vong, 6 người bị thương, các phương tiện hư hỏng.

Khởi tố vụ án hình sự vụ tai nạn khiến 4 người tử vong trên cao tốc Mai Sơn - QL45

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp điều tra, xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe khách không chú ý quan sát. Người điều khiển xe khách có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự, song hiện đang điều trị thương tích nên cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định sau khi có đủ căn cứ pháp lý.

Quốc Hương

Từ khóa:

#Khởi tố vụ án hình sự #Vi phạm quy định #công an tỉnh Thanh Hóa #Cơ quan cảnh sát điều tra #xã Đồng Tiến #Kiểm soát #Tai nạn giao thông #Biển #Bộ luật hình sự #đường bộ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chuyên nghiệp hóa hoạt động công chứng

Chuyên nghiệp hóa hoạt động công chứng

Văn bản pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh đóng vai trò quan trọng khi có mặt trong hầu hết các giao dịch dân sự, thương mại của đời sống kinh tế - xã hội. Theo đánh giá của Sở Tư pháp, thực hiện chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực công chứng, Thanh...
Sửa đổi, bổ sung quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Sửa đổi, bổ sung quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Đời sống - Xã hội
Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh