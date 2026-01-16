Khởi tố vụ án hình sự vụ tai nạn khiến 4 người tử vong trên cao tốc Mai Sơn - QL45

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 14/1/2026 trên cao tốc Mai Sơn - QL45 đoạn qua địa phận xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa, ngày 15/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 03h35’ ngày 14/1/2026, tại Km 334+300 cao tốc CT01 (chiều Nghệ An – Hà Nội), đoạn qua thôn Nhạ Lọc, xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Xe khách BKS 38C-229.33 do Phan Văn Trường (SN 1986, trú tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển va vào đuôi rơ-moóc 35RM-005.20 của xe đầu kéo 35A-463.11 đang dừng đỗ sát lề đường, sau đó tiếp tục bị một xe đầu kéo khác đâm vào. Vụ tai nạn làm 4 người tử vong, 6 người bị thương, các phương tiện hư hỏng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp điều tra, xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe khách không chú ý quan sát. Người điều khiển xe khách có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự, song hiện đang điều trị thương tích nên cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định sau khi có đủ căn cứ pháp lý.

Quốc Hương