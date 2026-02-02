Khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thông tin từ Công an xã Thượng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Quách Văn Tiến về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Lực lượng Công an đọc quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Quách Văn Tiến.

Trước đó, tối 26/1/2026, Quách Văn Tiến, sinh năm 1994, trú tại thôn Đức Thắng, xã Thượng Ninh trong lúc uống rượu tại quán ăn đêm nhà anh Bùi Văn Châu, ở thôn Đồng Tâm, xã Thượng Ninh, do say rượu đã có hành động chửi bới, đe doạ một số thanh niên ngồi ăn tại quán.

Dù được can ngăn nhưng Tiến cho rằng những người này “nói đểu", khinh thường mình. Vì vậy, sau khi được bạn bè đưa về nhà, Tiến đã lấy một con dao (dạng dao năm) đi xe máy quay trở lại quán lao vào chém các thanh niên đang ngồi ăn tối. Những người này đã né được và bỏ chạy kịp thời.

Sau khi thực hiện hành vi gây rối, đang đi trên đường thì Tiến bị lực lượng Công an xã Thượng Ninh chặn đường khống chế và đưa về trụ sở làm việc.

Ngày 30/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Quách Văn Tiến về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo Điểm b, khoản 2 điều 318 Bộ Luật Hình sự.

Quốc Hương