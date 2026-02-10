Khởi tố, bắt giam 5 đối tượng mua bán, vận chuyển lợn dương tính với dịch tả lợn Châu Phi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố, bắt giam nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển lợn dương tính với dịch tả lợn Châu Phi.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Vinh, sinh năm 1988, trú tại xã An Nông; Nguyễn Văn Long, sinh năm 1987; Nguyễn Văn Ba, sinh năm 1993, đều trú tại xã Thọ Bình; Lê Sỹ Viện, sinh năm 1970, trú tại xã Thọ Long và Nguyễn Văn Lợi, sinh năm 1982, trú tại xã Thọ Ngọc, cùng tỉnh Thanh Hóa về tội Vi phạm Quy định về an toàn thực phẩm quy định tại Điều 317 Bộ luật hình sự.

Trước đó, do được người quen ở xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ nhờ tìm mối bán lợn bị nhiễm bệnh nên chiều ngày 4/1/2026, Nguyễn Thành Vinh gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Ba. Nguyễn Văn Ba đồng ý mua nên đã rủ anh trai là Nguyễn Văn Long và Nguyễn Văn Lợi đi mua tổng cộng 81 con lợn với giá 10 triệu đồng (loại lợn nhỏ, nặng từ 7-11 kg/con).

Sau đó các đối tượng đã bán lại cho đối tượng Lê Sỹ Viện được số tiền 22,8 triệu đồng. Khi ông Viện đang giết mổ số lợn trên thì bị phát hiện. Tại thời điểm phát hiện, trong tổng số lợn mua của Lợi - Ba về thì ông Viện đã sơ chế được 70 con đưa vào bảo quản trong tủ bảo ôn, 3 con đang sơ chế, 8 con đang nuôi nhốt tại chuồng. Tổng trọng lượng thịt lợn thu giữ tại nhà Lê Sỹ Viện 1.196kg thịt lợn.

Chi cục Thú y tỉnh Thanh Hóa đã giám định, kết luận toàn bộ 1.196 kg thịt lợn thu giữ tại nhà Lê Sỹ Viện đều dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý nghiêm các bị can và đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Quốc Hương