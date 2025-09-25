Khởi tố 3 cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam

Ba cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Dự án tòa nhà “Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem”. (Ảnh: Báo CAND)

Ngày 24/9, Bộ Công an thông tin về kết quả mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam và các đơn vị liên quan.

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 22/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành các quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, lệnh khám xét đối với 4 bị can: Tạ Quang Bửu (cựu thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam); Trần Bình Trọng (cựu Phó Tổng Giám đốc); Nguyễn Lâm Cường (cựu Phó Tổng Giám đốc); Đoàn Thị Mai Lan (nguyên Chủ nhiệm bộ môn kinh tế, dự toán Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam).

Bốn bị can trên cùng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, theo quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ sai phạm khác của các cá nhân, tổ chức và đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định nhằm thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, đầu tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem), liên quan dự án Vicem Tower ở Cầu Giấy, Hà Nội.

Các bị can bị khởi tố gồm: Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch hội đồng thành viên); Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc); Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án); Hoàng Ngọc Hiếu, (cựu Trưởng phòng Thẩm định).

Trong đó, 3 người bị bắt tạm giam, 1 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Dự án Vicem Tower có tổng mức đầu tư 1.245 tỷ đồng, khởi công từ năm 2011, đến năm 2015 hoàn thành phần thô nhưng sau đó “đắp chiếu” nhiều năm, gây lãng phí nghiêm trọng.

Theo VTV