Khởi tố 2 giám đốc công ty kinh doanh dịch vụ xe điện tại Sầm Sơn

Ngày 9 và 12/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với giám đốc, kế toán của 2 công ty để điều tra, làm rõ các sai phạm trong hoạt động kinh doanh xe điện chở khách tại khu du lịch Sầm Sơn.

Đối tượng Lê Văn Lưu (dấu X đỏ), Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong.

Qua công tác rà soát, nắm tình hình trên địa bàn phường Sầm Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định hiện có 4 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xe điện chở khách với hơn 450 phương tiện, hoạt động chủ yếu vào mùa du lịch hè (từ tháng 5 đến tháng 8 hằng năm).

Trong đó, 2 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong và Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng có tổng số hàng trăm phương tiện đã được đăng ký hoạt động.

Đối tượng Lê Văn Lưu, Giám đốc và Vũ Thùy Dương, Kế toán Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong.

Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong, do Lê Văn Lưu làm Giám đốc, tổ chức kinh doanh xe điện theo hình thức mua phương tiện rồi cho cá nhân thuê lại để trực tiếp vận chuyển khách du lịch trong mùa hè tại Sầm Sơn. Công ty Hưng Phong đăng kí với cơ quan chức năng hoạt động 256 xe điện phục vụ vận chuyển hành khách du lịch.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, trong các năm 2023 và 2024, nhằm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, ông Lê Văn Lưu đã chỉ đạo kế toán hợp thức hóa số liệu thu - chi, nâng khống chi phí giá vốn. Tổng số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp mà Công ty Hưng Phong trốn trong 2 năm được xác định là trên 786 triệu đồng.

Liên quan đến hành vi trên, ngày 9/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Lưu, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong, cùng kế toán công ty là bà Vũ Thùy Dương về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Tiếp đó, ngày 12/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng, cùng kế toán công ty là bà Nguyễn Thị Huyền về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 1 Điều 200 Bộ luật Hình sự. Doanh nghiệp này hiện đăng ký hoạt động 130 xe điện phục vụ vận chuyển hành khách du lịch tại phường Sầm Sơn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định trong các năm 2023 và 2024, Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng đã trốn thuế với tổng số tiền trốn thuế là gần 163 triệu đồng.

Quốc Hương