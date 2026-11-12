Khơi thông mặt bằng, tăng tốc xây khu tái định cư phục vụ các dự án năng lượng trọng điểm

Thanh Hóa có 4 dự án thuộc danh mục ưu tiên đầu tư ngành điện, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2025-2030, gồm 2 dự án nguồn điện, 1 dự án kho LNG và 1 dự án truyền tải điện. Song song với hoàn thiện thủ tục đầu tư, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu tái định cư Hải Hà và Hải Thượng, chủ động bố trí nơi ở mới cho người dân khi giải phóng mặt bằng triển khai dự án.

Nhà thầu tập trung thi công khu B, Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà.

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà được đầu tư để bố trí nơi ở mới cho khoảng 12.000 người dân xã Hải Hà cũ (nay thuộc phường Nghi Sơn). Trong khi khu A đã cơ bản hoàn thiện, tại khu B, phường Đào Duy Từ đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc cuối cùng để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu tăng tốc thi công.

Đến hết ngày 26/10, phường đã bàn giao gần 41,7ha mặt bằng, đạt gần 86% diện tích khu B. Ngày 5/11, địa phương tiếp tục chi trả 11,5 tỷ đồng tiền bồi thường cho 68 hộ dân, dự kiến bàn giao thêm 2,55ha. Khoảng 4,4ha còn lại đang được địa phương hoàn thiện hồ sơ bồi thường đối với các hộ có nhà trên đất nông nghiệp, đồng thời phối hợp xử lý những trường hợp có thửa đất liên quan đến vụ việc tại tòa án.

Ông Lê Ngọc Đường, Phó Chủ tịch UBND phường Đào Duy Từ, cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại để cùng người dân tháo gỡ vướng mắc; đồng thời tập trung xác minh nguồn gốc đất, đối chiếu hồ sơ quản lý đất đai và lấy ý kiến các hộ liên quan để có căn cứ hoàn thiện hồ sơ bồi thường, phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng khu B trước ngày 15/11 theo chỉ đạo của UBND tỉnh”.

Cùng với yêu cầu phường Đào Duy Từ hoàn thành bàn giao mặt bằng, UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh chỉ đạo các nhà thầu bổ sung mũi thi công, tăng ca, tăng kíp trên phần diện tích đã tiếp nhận. Đến hết ngày 10/11, dự án đã giải ngân 229,5/242,7 tỷ đồng vốn được giao trong năm nay, đạt tỷ lệ 94,6% và dự kiến giải ngân 100% trước ngày 15/11.

Ông Nguyễn Duy Nở, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Tuấn - đại diện liên danh nhà thầu, cho biết: “Xác định đây là công trình trọng điểm của tỉnh với tiến độ yêu cầu cao, doanh nghiệp đang tập trung nhân lực và nguồn lực tài chính để đẩy nhanh tiến độ công trình. Chúng tôi cam kết, tiếp nhận mặt bằng tới đâu sẽ tranh thủ thời tiết, tổ chức thi công ngay để hoàn thành các hạng mục hạ tầng khu tái định cư đúng tiến độ yêu cầu".

Tại khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Thượng (giai đoạn 1), các nhà thầu cũng đã trở lại công trường, tập trung hoàn thiện các hạng mục hạ tầng còn lại. Dự án hiện nằm trên địa bàn hai phường Trúc Lâm và Đào Duy Từ, có diện tích quy hoạch 11,02ha, bố trí 449 lô tái định cư, tổng mức đầu tư hơn 107 tỷ đồng.

Theo ông Lê Hồng Hiếu, Phó trưởng Phòng điều hành dự án Nghi Sơn, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa, khối lượng thi công dự án hiện đã đạt 80%. Lũy kế giải ngân đạt 71,3 tỷ đồng, trong đó 10 tỷ đồng vốn được giao năm 2026 đã được giải ngân hết. Thời gian thực hiện dự án kéo dài, giá vật liệu biến động mạnh đã gây khó khăn cho các nhà thầu thực hiện hợp đồng trọn gói. Hiện các nhà thầu đang thi công hệ thống cấp, thoát nước, cấp điện và hoàn thiện mặt đường. Ban Quản lý dự án sẽ đề xuất tỉnh bố trí đủ vốn, phấn đấu hoàn thành công trình trong năm 2026 để kịp bố trí nơi ở mới cho người dân khi triển khai các dự án trọng điểm.

Trong 4 dự án điện ưu tiên của Thanh Hóa theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn có công suất 1.500 MW. Tỉnh đang nghiên cứu điều chỉnh vị trí, đồng thời nâng tổng công suất lên 4.500MW, chia làm 3 giai đoạn; trong đó, giai đoạn 1 có công suất 1.500MW, phấn đấu vận hành trong giai đoạn 2026-2030. Với Nhà máy nhiệt điện LNG Công Thanh có công suất 1.500MW, tỉnh tiếp tục hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ chứng minh năng lực thực hiện. Chủ đầu tư đường dây 500kV LNG Nghi Sơn - Hưng Yên 2 cũng đang rà soát hướng tuyến để phù hợp với phương án vị trí mới của Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, Thanh Hóa xác định đẩy nhanh các dự án nhiệt điện LNG và công trình truyền tải đồng bộ là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Cùng với phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và nhà đầu tư tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai và hạ tầng, việc chuẩn bị hạ tầng tái định cư từ sớm sẽ giúp địa phương chủ động bố trí nơi ở mới để các hộ thuộc diện di dời sớm ổn định cuộc sống; đồng thời tạo điều kiện bàn giao mặt bằng đúng tiến độ khi các dự án năng lượng được triển khai.

Bài và ảnh: Minh Hằng