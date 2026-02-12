Khoa Nội Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa tỉnh đạt chứng nhận tiêu chuẩn điều trị suy tim của Hội Tim mạch châu Âu

Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa được Hiệp hội Suy tim thuộc Hội Tim mạch châu Âu (HFA - ESC) công nhận đạt tiêu chuẩn điều trị suy tim theo chương trình ICARe-HF (Improving Care through Accreditation and Recognition in Heart Failure). Đây là chứng nhận quốc tế uy tín, đánh giá toàn diện chất lượng chăm sóc và điều trị bệnh nhân suy tim dựa trên các tiêu chuẩn chuyên môn nghiêm ngặt của châu Âu.

Khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa được công nhận đạt mức Community Quality of Care Centre pre-accreditation.

Theo chứng nhận do HFA cấp, ngày 4/2/2026, Khoa Nội Tim mạch được công nhận đạt mức Community Quality of Care Centre (QCC) pre-accreditation. Đây là cấp độ đánh giá dành cho các trung tâm có hệ thống quản lý và điều trị suy tim tại cộng đồng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về nhân lực chuyên môn, quy trình kỹ thuật, khả năng triển khai phác đồ điều trị theo khuyến cáo cập nhật của châu Âu và hiệu quả lâm sàng.

Chứng nhận ICARe-HF là bộ tiêu chuẩn quốc tế đánh giá toàn diện quy trình điều trị suy tim, từ tổ chức bộ máy, đào tạo nhân lực, xây dựng quy trình chăm sóc, áp dụng các khuyến cáo điều trị mới nhất của ESC đến các chỉ số đầu ra như giảm tỷ lệ tử vong, giảm tái nhập viện và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Ca can thiệp mạch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Để đạt được chứng nhận này, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã trải qua quá trình rà soát, chuẩn hóa và thẩm định chặt chẽ trong 6 tháng. Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống, mô hình điều trị suy tim được tổ chức theo hướng đồng bộ, phát huy thế mạnh “ba mũi nhọn”: điều trị nội khoa chuyên sâu, can thiệp tim mạch và phẫu thuật tim mạch, bảo đảm người bệnh được tiếp cận đầy đủ các phương pháp điều trị hiện đại ngay tại tỉnh.

Tập thể Khoa Nội Tim mạch.

Về nguồn nhân lực, Khoa Nội Tim mạch hiện có 1 thành viên của Hội Suy tim châu Âu (HFA), 2 bác sĩ đạt chứng chỉ điều trị suy tim và 2 điều dưỡng đạt chứng chỉ chăm sóc bệnh nhân suy tim theo tiêu chuẩn quốc tế. Đội ngũ cán bộ y tế thường xuyên được cập nhật kiến thức, tham gia đào tạo liên tục và các chương trình hợp tác chuyên môn trong và ngoài nước.

Hiện Khoa quản lý thường xuyên từ 3.500-4.000 bệnh nhân tim mạch ngoại trú, trong đó có khoảng 600-800 bệnh nhân suy tim mỗi năm. Hằng năm, Bệnh viện thực hiện khoảng 1.400-1.500 ca can thiệp động mạch vành; 200-250 ca thăm dò điện sinh lý tim; 90-120 ca cấy máy tạo nhịp tim, bao gồm các kỹ thuật hiện đại như cấy máy một buồng, hai buồng, cấy bó nhánh trái, cấy máy phá rung tự động và cấy máy tái đồng bộ cơ tim.

Đặc biệt, Khoa Nội Tim mạch đã tham gia nghiên cứu đa quốc gia GRASP với 40 bệnh nhân suy tim được điều trị theo tiêu chuẩn châu Âu, đóng góp dữ liệu vào hệ thống nghiên cứu quốc tế phục vụ xây dựng và cập nhật các khuyến cáo điều trị suy tim của Hội Tim mạch châu Âu.

Phát huy lợi thế của Bệnh viện đa khoa hạng I, cơ sở khám, chữa bệnh chuyên sâu tuyến cao nhất của tỉnh, chuyên ngành tim mạch còn phối hợp chặt chẽ với các chuyên khoa như Nội tiết - Đái tháo đường, Thận - Lọc máu, Phục hồi chức năng... nhằm quản lý toàn diện các bệnh lý kèm theo, tối ưu hóa hiệu quả điều trị và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh suy tim.

Tô Hà