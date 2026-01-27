Khi bệnh dạ dày không còn là “chuyện của người lớn”

Trước đây, bệnh dạ dày thường được xem là căn bệnh chủ yếu, thường gặp ở người lớn. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã ghi nhận nhiều trường hợp trẻ bị viêm loét dạ dày - tá tràng. Căn bệnh này nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, đúng cách sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của trẻ.

Bác sĩ Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa thăm khám cho bệnh nhi.

Mặc dù bước sang tuổi thứ 7 nhưng bệnh nhân Đ.K.K. ở xã Yên Định có thể trạng nhỏ hơn so với các bạn cùng trang lứa. K. có gương mặt xanh xao, thời gian gần đây em thường xuyên xuất hiện triệu chứng đau bụng quanh rốn, thượng vị. Nhận thấy những triệu chứng bất thường của con, gia đình đã cho K. đi khám và qua thăm khám lâm sàng, thực hiện các xét nghiệm cần thiết, kết quả nội soi cho thấy K. có ổ loét lớn hành tá tràng.

Tương tự, bệnh nhân V.G.L. (4 tuổi) ở xã Định Hòa được gia đình đưa đến trong tình trạng đau bụng, khó tiêu, kèm theo hội chứng thiếu máu, nhiễm trùng. Sau khi được bác sĩ tiến hành thăm khám lâm sàng và chỉ định các xét nghiệm cần thiết, kết quả nội soi dạ dày cho thấy L. có 2 ổ loét dạ dày và tá tràng. L. được chỉ định nhập viện và điều trị theo phác đồ của bác sĩ.

Loét dạ dày - tá tràng là bệnh lý thường gặp ở mọi quốc gia, mọi lứa tuổi, hay tái phát, có thể gây những biến chứng nguy hiểm làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người bệnh. Theo các tổ chức y tế, ước tính có khoảng 5 - 8% dân số thế giới mắc bệnh loét dạ dày - tá tràng và vi khuẩn H.pylori (viết tắt là HP) được xem là nguyên nhân chính gây bệnh. Vi khuẩn này lây truyền qua đường miệng, dụng cụ ăn uống hoặc thực phẩm nhiễm khuẩn, tồn tại dai dẳng trong niêm mạc dạ dày, gây viêm, loét và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng nếu không được phát hiện và điều trị dứt điểm.

BSCKII Lê Vân Anh, Trưởng Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cho biết: “Trong những năm gần đây, số lượng bệnh nhi đến khám và điều trị viêm loét dạ dày - tá tràng tại khoa có xu hướng gia tăng. Chỉ tính riêng năm 2025, tổng số bệnh nhân nội soi dạ dày là 2.600 ca, trong đó có nhiều bệnh nhân phát hiện viêm loét dạ dày - tá tràng. Đáng chú ý, nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa như nôn máu, đại tiện phân đen, thiếu máu nặng và có những trường hợp thủng tạng rỗng do loét tá tràng”.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, có nhiều nguyên nhân gây viêm loét dạ dày - tá tràng ở trẻ em, như: yếu tố di truyền, môi trường, tâm lý và vi khuẩn HP được chứng minh là có liên quan chặt chẽ với bệnh viêm loét dạ dày. Các biểu hiện lâm sàng thường gặp ở các bệnh nhân như đau bụng, nôn và buồn nôn, đầy bụng, khó tiêu, thiếu máu. Nhiều trường hợp trẻ không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng, chỉ được phát hiện khi đến viện với các biến chứng như: chảy máu tiêu hóa, thủng dạ dày tá tràng, hẹp môn vị, loét ung thư hóa...

Viêm loét dạ dày - tá tràng ở trẻ em không chỉ gây mệt mỏi, đau đớn cho trẻ mà còn tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Vì vậy, bên cạnh điều trị theo phác đồ của bác sĩ thì phòng bệnh thông qua việc sinh hoạt lành mạnh, khoa học cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp trẻ tránh xa các bệnh lý dạ dày.

Gia đình hãy luôn đồng hành trong việc xây dựng thực đơn ăn hợp lý, thường xuyên trò chuyện, nhắc nhở các con về tác hại của việc ăn đồ chua, cay, uống nước ngọt có ga, đồ ăn nhanh vì đây là những yếu tố dễ gây kích thích niêm mạc dạ dày. Đồng thời, gia đình cũng hướng dẫn con thường xuyên ăn đúng giờ, đảm bảo chất dinh dưỡng, không bỏ bữa sáng và không ăn vội, ăn muộn vào ban đêm. Bên cạnh đó, trẻ phải dùng thuốc theo đúng quy định của bác sĩ khi bị bệnh và cần được nghỉ ngơi, hợp lý, tránh căng thẳng, lo âu...

“Khi thấy trẻ có biểu hiện đau bụng tái diễn, khó tiêu, ăn kém, gia đình nên đưa trẻ đến khám bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa để được tư vấn chẩn đoán và điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, việc khám sức khỏe định kỳ cho trẻ trong năm cũng là việc làm vô cùng cần thiết vì qua khám, bác sĩ phát hiện những bất thường, đồng thời tư vấn cho phụ huynh chế độ dinh dưỡng phù hợp với độ tuổi của con” - bác sĩ Vân Anh nhấn mạnh.

Bài và ảnh: Trung Hiếu