Khẳng định vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương

Nhiệm kỳ 2021-2026, hoạt động của HĐND TP Thanh Hóa ngày càng có nhiều đổi mới cả trong tư duy lẫn thực tiễn hành động, từng bước khẳng định và nâng cao vị thế của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, được cử tri và các tầng lớp Nhân dân thành phố ghi nhận, đánh giá cao.

Đại biểu HĐND thành phố chất vấn tại Kỳ họp thứ 16.

Trải qua nhiều kỳ họp cho thấy, việc nâng cao chất lượng các kỳ họp là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố. Theo đó, trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố đều tổ chức hội nghị liên tịch với lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ thành phố và các ngành có liên quan để thống nhất chương trình, nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp. Trên cơ sở đó, phân công các cơ quan chuẩn bị báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết; phân công các Ban của HĐND thành phố thực hiện công tác thẩm tra. Các văn bản, tài liệu phục vụ kỳ họp được chuẩn bị chu đáo và gửi trước cho các đại biểu nghiên cứu để tham gia đóng góp ý kiến đối với từng nội dung cụ thể.

Để kỳ họp đi đúng, trúng nội dung đã được chuẩn bị, công tác tổ chức và điều hành kỳ họp được đổi mới theo hướng dân chủ và khoa học. Điều đó không chỉ giúp hoàn thành toàn bộ chương trình kỳ họp với khối lượng công việc lớn, mà còn “mở hướng” cho các đại biểu trong quá trình thảo luận, chất vấn, phản biện có trọng tâm, trọng điểm và quyết định những vấn đề quan trọng. Tại các kỳ họp, HĐND thành phố đã ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện kỳ họp không giấy tờ thông qua sử dụng phầm mềm VNPT e-Cabinet. Vì thế, các báo cáo, tờ trình được trình bày một cách tóm tắt, ngắn gọn để các đại biểu dành nhiều thời gian nghiên cứu, bàn thảo các giải pháp khả thi nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra...

Một trong những điểm nhấn tạo được dấu ấn tại các kỳ họp là HĐND thành phố đều dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Để hoạt động chất vấn thật sự hiệu quả, nội dung chất vấn được HĐND thành phố thu thập qua nhiều kênh như qua quá trình giám sát của Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND; từ hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và các phương tiện thông tin đại chúng... Sau khi thống nhất nội dung chất vấn, Thường trực HĐND thành phố gửi sớm nội dung cho người được chất vấn để có thời gian chuẩn bị báo cáo chu đáo. UBND thành phố và các cơ quan chuẩn bị nội dung chất vấn đảm bảo chất lượng, làm rõ những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục. Nội dung trả lời chất vấn cụ thể, rõ ràng, khắc phục tình trạng trả lời chung chung, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Đặc biệt, dưới sự định hướng của chủ tọa kỳ họp, các đại biểu “truy” đến cùng vấn đề được chất vấn đã cho thấy tinh thần đổi mới, dám nói thẳng và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước cử tri của cơ quan và đại biểu dân cử.

Với quyết tâm nối dài hành trình tạo dựng giá trị niềm tin của cử tri và Nhân dân, HĐND thành phố tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát, khảo sát. Nét nổi bật trong hoạt động giám sát của HĐND thành phố là đã tập trung vào những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm; những khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Năm 2023, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức 2 cuộc giám sát chuyên đề về công tác quản lý, sử dụng các nguồn xã hội hóa năm học 2021-2022 và 2022-2023 tại một số trường mầm non, tiểu học, THCS; công tác duy trì phường, xã an toàn thực phẩm và xây dựng phường, xã an toàn thực phẩm nâng cao tại một số phường, xã. Năm 2024, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức 1 cuộc giám sát về công tác quản lý, thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân trong 2 năm (2022 và 2023) tại Chi cục Thuế khu vực TP Thanh Hóa - Đông Sơn và các phường Đông Thọ, Phú Sơn, Đông Hải, Quảng Đông. Cùng với đó, Thường trực HĐND thành phố phối hợp với UBND thành phố rà soát, khảo sát các dự án đầu tư công năm 2024 trên địa bàn các phường, xã, làm cơ sở đề xuất với HĐND thành phố ban hành các nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án đúng với nhu cầu thực tế, đảm bảo sử dụng nguồn vốn đầu tư công tiết kiệm, hiệu quả. Không chỉ giám sát trực tiếp, Thường trực HĐND thành phố còn giám sát thông qua việc xem xét báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp; kết quả thực hiện nội dung kết luận tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri...

Trong quá trình giám sát, HĐND thành phố và các ban của HĐND thành phố đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến đối với các đơn vị chịu sự giám sát, chỉ ra những ưu điểm, những mặt làm được, đồng thời làm rõ những tồn tại, hạn chế và định hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Những kết quả quan trọng đạt được trong hoạt động đã góp phần khẳng định vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Đó cũng là cơ sở để HĐND thành phố tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thực chất, toàn diện, đồng bộ, vừa bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vừa bám sát yêu cầu thực tiễn của thành phố. Đồng thời, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, quyết định các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Bài và ảnh: Tố Phương