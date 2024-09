Bước chuyển tích cực

Chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho người dân là nội dung được Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh (tháng 7/2023) tiến hành chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT). Sau hơn một năm toàn ngành nỗ lực khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra, đến nay tình trạng này đã được khắc phục đáng kể.

Công chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Triệu Sơn tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của công dân.

Theo báo cáo của Sở TN&MT, trong 2 năm (2020 - 2021), toàn tỉnh có 7.063 hồ sơ đề nghị cấp đổi, cấp lại GCNQSDĐ, đăng ký, chỉnh lý biến động đất đai của hộ gia đình, cá nhân do Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện bị quá hạn. Từ 1/1/2022 đến 31/5/2023, toàn tỉnh có tới 10.278 hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân bị quá hạn (chiếm 3,33%), trong đó số hồ sơ quá hạn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT và Văn phòng Đăng ký đất đai là 9.577 hồ sơ; số hồ sơ quá hạn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện là 701 hồ sơ. Ngoài nguyên nhân khách quan do các văn bản của pháp luật liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận sửa đổi, bổ sung qua các thời kỳ không có tính ổn định, có những nội dung chưa phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến cấp giấy của người dân còn hạn chế, thì việc quá hạn phần nhiều do nguyên nhân chủ quan từ phía cơ quan chức năng. Đó là tình trạng cán bộ, công chức, viên chức chưa làm hết trách nhiệm, chưa gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp chưa tận tình và kịp thời, để người dân phản ánh, kiến nghị, tạo dư luận không tốt.

Để khắc phục tình trạng này, sau phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh, Giám đốc Sở TN&MT đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa và các chi nhánh ở cấp huyện kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm các tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm hoặc có hành vi gây phiền hà, tiêu cực đối với tổ chức, công dân. Ngay từ những tháng cuối năm 2023, Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa đã thành lập 4 tổ kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc, chức năng, nhiệm vụ tại 7 chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các huyện Nông Cống, Thọ Xuân, Yên Định, Như Thanh, Thiệu Hóa, Bá Thước, Hà Trung; đồng thời, thành lập tổ kiểm soát giải quyết hồ sơ đăng ký, cấp GCNQSDĐ, hồ sơ đo đạc của tổ chức, người dân, doanh nghiệp. 6 tháng đầu năm 2024, Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa tiếp tục thành lập 3 tổ kiểm tra tại 3 chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Quảng Xương, Thạch Thành và TP Thanh Hóa; kiểm tra các nhiệm vụ đã phân cấp cho chi nhánh trực thuộc và quán triệt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề xuất xử lý kịp thời các vấn đề phát hiện sau kiểm tra.

Để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa yêu cầu toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động viết bản cam kết thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong đó, nêu cao tinh thần, ý thức, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp, không gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ, công việc cho tổ chức, cá nhân. Chỉ đạo các chi nhánh trực thuộc phối hợp UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện chương trình “Ngày thứ 7 tình nguyện giúp người dân giải quyết thủ tục hành chính”; bố trí viên chức, người lao động làm việc tại bộ phận “một cửa” để hướng dẫn, tư vấn và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp được kịp thời...

Với sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của văn phòng đăng ký đất đai các cấp, từ ngày 1/6/2023 đến 1/6/2024, toàn tỉnh tiếp nhận và xử lý 241.293 hồ sơ về đăng ký cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động đất đai nhưng chỉ có hơn 1.000 hồ sơ quá hạn. Dù số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, nhưng tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 99%. Sau hơn một năm thực hiện cam kết của Giám đốc Sở TN&MT Lê Sỹ Nghiêm tại phiên chất vấn của HĐND tỉnh, tình trạng chậm cấp GCNQSDĐ đã được khắc phục đáng kể, tỷ lệ hồ sơ quá hạn giảm từ hơn 11.000 hồ sơ quá hạn giảm còn hơn 1.000 hồ sơ quá hạn. Những kết quả đạt được cho thấy sự nỗ lực không ngừng của văn phòng đăng ký đất đai từ tỉnh đến cơ sở.

Để lấy lại niềm tin từ người dân và đáp ứng sự kỳ vọng của các đại biểu HĐND tỉnh, ông Đào Ngọc Đức, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa, cho biết: “Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả cấp GCNQSDĐ cho người dân, doanh nghiệp. Chấn chỉnh lề lối làm việc, kiên quyết xử lý nghiêm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị có vi phạm, có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu. Cùng với nâng cao năng lực quản lý, điều hành trong toàn hệ thống, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh sẽ linh hoạt trong công tác bố trí, điều động, luân chuyển viên chức, người lao động để nâng cao chất lượng hoạt động. Công khai quy trình, thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời xây dựng đơn giá dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai theo nhu cầu của người yêu cầu cung cấp dịch vụ quy định tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP nhằm công khai, minh bạch đơn giá dịch vụ trong thực hiện thủ tục cấp giấy cho người dân, doanh nghiệp”.

Bài và ảnh: Minh Khôi