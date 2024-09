Đẩy mạnh thực hiện 2 nhóm dịch vụ công liên thông khai sinh và khai tử

Thanh Hóa là 1 trong 5 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh với phần mềm dịch vụ công (DVC) liên thông của Bộ Công an và phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp để tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đối với 2 DVC liên thông là đăng ký khai sinh và đăng ký khai tử theo quy định tại Nghị định số 63/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Công chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa) hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến thực hiện dịch vụ công liên thông.

Việc triển khai 2 nhóm DVC liên thông gồm: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ mai táng phí, trợ cấp mai táng (gọi tắt là thủ tục đăng ký khai sinh - khai tử), giúp người dân chỉ khai báo thông tin một lần để giải quyết 3 hoặc 4 TTHC, cắt giảm bớt các giấy tờ, thời gian giải quyết, đơn giản hóa TTHC, giảm thời gian đi lại. Những năm trước đây, người dân xã Hoằng Thịnh (Hoằng Hóa) muốn làm 3 thủ tục “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi” phải đến 3 cơ quan khác nhau là UBND xã, công an xã và cơ quan BHXH để thực hiện. Thế nhưng, từ khi triển khai nhóm DVC liên thông, người dân chỉ cần một lần thao tác trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh là giải quyết cùng lúc cả 3 thủ tục này. Anh Lê Khả Tứ, xã Hoằng Thịnh đi làm giấy khai sinh cho con, chia sẻ: “Chỉ cần đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND xã khai báo thông tin một lần là có thể giải quyết cùng lúc 3 thủ tục. Người dân chúng tôi không phải đi lại nhiều lần, không phải làm nhiều giấy tờ và không mất nhiều thời gian, công sức như trước. Phải nói là rất nhanh chóng và tiện lợi”. Tương tự, khi gia đình có người thân qua đời, việc giải quyết thủ tục liên quan đến “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí” cũng chỉ cần thực hiện một lần xong.

“Để triển khai hiệu quả 2 nhóm DVC liên thông đăng ký khai sinh và đăng ký khai tử, phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh từ phường đến phố, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của phường, qua tổ công nghệ số cộng đồng, qua zalo... để người dân hiểu và tích cực thực hiện. Khi công dân đến làm thủ tục, công chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND phường sẽ hướng dẫn người dân kê khai tờ khai điện tử, cách thức nộp hồ sơ liên thông và tiếp nhận, giải quyết TTHC liên thông cho người dân theo quy định. Hiện nay, công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND phường đã nắm chắc quy trình thực hiện từng thủ tục và thành thạo kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý hộ tịch nên việc thực hiện khá thuận lợi”, ông Nguyễn Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Sơn, cho biết.

Từ ngày 20/7/2024, Thanh Hóa đã triển khai thống nhất, đồng bộ hồ sơ 2 nhóm DVC liên thông (đăng ký khai sinh – đăng ký khai tử) từ phần mềm DVC liên thông của Bộ Công an với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ liên quan. Thực hiện nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu từ Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với phần mềm DVC liên thông theo hướng dẫn của Bộ Công an; kết nối, chia sẻ dữ liệu với phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông để tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 63/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Sau Cần Thơ, Long An, Bắc Ninh và Sóc Trăng, Thanh Hóa là tỉnh thứ 5 trong cả nước hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ. Ngoài ra, trung tâm đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng tài liệu hướng dẫn công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC sử dụng thành thạo phần mềm DVC liên thông và các phần mềm chuyên ngành khác...

Với sự vào cuộc đồng bộ, tích cực và trách nhiệm của các cấp, ngành từ tỉnh đến phường, xã, tỉnh Thanh Hóa được đánh giá là 1 trong 3 địa phương phát sinh hồ sơ thuộc 2 nhóm DVC liên thông cao nhất cả nước. Từ tháng 1/2024 đến hết tháng 8/2024, toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 32.959 hồ sơ đăng ký khai sinh và 2.307 hồ sơ đăng ký khai tử. Hiện nay, 100% các đơn vị cấp xã đã triển khai thực hiện và có hồ sơ phát sinh trên hệ thống.

Ông Nguyễn Tuấn Hòa, Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cho biết: “Việc thực hiện 2 nhóm DVC liên thông đã mang lại hiệu quả rõ nét. Khi người dân thực hiện DVC liên thông hoàn toàn trên môi trường số sẽ không phải tiếp xúc trực tiếp với cán bộ, công chức, cũng không phải đi lại nhiều lần, giúp tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí đi lại, nhất là đối với các huyện miền núi. Với cơ quan Nhà nước đã cắt giảm chi phí sao in hồ sơ, cắt giảm thời gian luân chuyển hồ sơ; khắc phục tình trạng sai lệch thông tin, làm giả hồ sơ, đơn giản hóa TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Vì vậy, trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, các ngành, các địa phương cần quan tâm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh, để việc triển khai 2 nhóm DVC liên thông này thật sự đơn giản, thuận tiện và thân thiện với người dân”.

