Tư duy sáng tạo, khát vọng vươn lên, hành động quyết liệt xây dựng xã NTM nâng cao

Sau sáp nhập, Đảng bộ xã Yên Ninh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nắm chắc tình hình và triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã cam kết sẽ đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong từng bước chuyển đổi để đảm bảo ổn định, phát triển bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo xã thăm nhà truyền thống nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Yên Định cũ.

Kế thừa thành quả

Xã Yên Ninh mới được thành lập đã kế thừa và phát huy thế mạnh của 4 xã cũ (Yên Ninh, Yên Lạc, Yên Thịnh và Yên Hùng) mở ra không gian phát triển mới. Trong đó phải kể đến truyền thống đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân và các điều kiện về cơ sở hạ tầng, quy hoạch, sản xuất... Xã Yên Ninh mới có diện tích 24,68km2, dân số hơn 23.500 người. Đảng bộ xã có 39 tổ chức đảng trực thuộc với hơn 1.000 đảng viên, trong đó có chi bộ thôn Ngọc Vực là tiền thân của Đảng bộ huyện Yên Định cũ. Xã Yên Ninh có lễ hội Trò Chiềng được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia... Sự kế thừa về truyền thống cách mạng và lịch sử văn hóa tín ngưỡng cùng các lợi thế khác đã và đang tạo thuận lợi cho xã Yên Ninh phát triển về mọi mặt.

Vùng trồng ớt xuất khẩu có giá trị kinh tế cao ở xã Yên Thịnh cũ

Ở nhiệm kỳ 2020-2025, từng xã cũ đã phát huy nội lực, tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy cấp trên và các ban, sở, ngành cấp tỉnh, thực hiện nhiều chỉ tiêu quan trọng, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá đạt và vượt kế hoạch, tạo nền tảng vững chắc cho bước phát triển mới của xã Yên Ninh. Tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm giai đoạn 2021-2025 đạt 7,07%; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 76,74 triệu đồng/người, gấp 1,5 lần so với năm 2021. Tổng số vốn đã huy động và sử dụng đầu tư phát triển trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 ước đạt khoảng 1.897 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng 197 công trình từ các nguồn vốn. Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM tiếp tục được quan tâm. Trong 5 năm, tổng nguồn lực cho XDNTM nâng cao đạt 200 tỷ đồng. Xã có 1 thôn đạt chuẩn NTM cấp tỉnh, 7 thôn đạt chuẩn NTM cấp huyện, 4 sản phẩm OCOP 3 sao. Nhiều công trình trọng điểm được đầu tư, nâng cấp, trong đó có nhà truyền thống nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên huyện Yên Định cũ, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân ngày càng mật thiết. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã kết nạp 51 đảng viên mới.

Vùng trồng bưởi diễn tập trung xã Yên Ninh -sản phẩm đặc trưng, có giá trị thu nhập cao cho người dân.

Đặc biệt, từ 1/7 đến tháng 8/2025 Đảng bộ xã Yên Ninh mới được thành lập, tuy gặp nhiều khó khăn, song trong thời gian rất ngắn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ đúng quy trình, đúng pháp luật và trên tinh thần đồng thuận cao của Nhân dân, đồng thời cam kết sẽ đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong từng bước chuyển đổi để đảm bảo ổn định và phát triển bền vững.

Tạo sức bật, xung lực mới

Ngay sau khi thành lập, Đảng bộ xã Yên Ninh đã nhanh chóng vận hành tương đối hiệu quả, đảm bảo tính kế thừa và ổn định. Bước vào “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Yên Ninh xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, quy tụ và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Tập trung chỉ đạo giải quyết có hiệu quả tồn tại, hạn chế, phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh. Xây dựng các quy hoạch có chất lượng, có tầm nhìn, có tính thực tiễn. Trọng tâm là quy hoạch vùng xã, sử dụng đất, quy hoạch chuyên ngành. Trong đó, quy hoạch rõ các vùng phát triển kinh tế động lực của xã về: công nghiệp, dịch vụ; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, cánh đồng mẫu lớn; kinh tế trang trại, gia trại; hạ tầng dân cư, các khu thị tứ... tạo động lực cho phát triển toàn diện, bền vững và liên kết với các xã trong vùng để phát huy lợi thế trong cạnh tranh. Phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, công nghệ cao gắn với xây dựng cánh đồng mẫu lớn và các vùng sản xuất chuyên canh. Trong đó chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích tụ đất đai, xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Phấn đấu đến năm 2030, xây dựng được 2 cánh đồng mẫu lớn (từ 10ha trở lên). Phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị, trọng tâm là phát triển các sản phẩm chăn nuôi chủ lực, như: chăn nuôi lợn, gà công nghiệp. Chú trọng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số vào mọi lĩnh vực. Xây dựng môi trường văn hóa - xã hội lành mạnh, giàu bản sắc, thấm đượm nghĩa tình.

Xã Yên Hùng cũ xây dựng cơ cở nhà văn hoá đáp ứng nhu cầu đời sống văn hoá của Nhân dân.

Với phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển, Đảng bộ xã Yên Ninh đề ra những mục tiêu trong nhiệm kỳ tới khá toàn diện với 11 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, trong đó có chỉ tiêu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm đạt hơn 10,5% trở lên. Thu nhập bình quân đến năm 2030 đạt 106,5 triệu đồng trở lên. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hóa đến năm 2030 đạt 100%... Bên cạnh đó, Đảng bộ xã đề ra 9 chỉ tiêu về văn hóa xã hội, 3 chỉ tiêu về môi trường, 1 chỉ tiêu về an ninh trật tự và 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng. Những chỉ tiêu này đã được Đảng bộ xã thảo luận, bàn bạc trong quá trình xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất khá chu đáo, nghiêm túc. Đặc biệt đã tranh thủ được nhiều ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hưu trí và cấp ủy chi bộ, thể hiện quyết tâm lớn của Đảng bộ, nhằm tạo sự chuyển động, sức bật và xung lực mới cho địa phương, quyết tâm phấn đấu đến năm 2030 trở thành xã NTM nâng cao.

Đồng chí Trịnh Văn Thể, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, cho biết: Những định hướng, chỉ tiêu thực hiện nghị quyết đại hội được kỳ vọng sẽ tạo sức bật, sinh lực và không gian phát triển mới cho địa phương. Tuy nhiên, vấn đề có tính nguyên tắc, then chốt, tiên quyết của mọi thành công vẫn là vai trò lãnh đạo của Đảng. Do đó, Đảng bộ xã tiếp tục tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, khoa học, sâu sát, kỷ luật, kỷ cương; đổi mới tư duy quản lý theo hướng “chính quyền kiến tạo và chủ động phục vụ”. Bên cạnh đó, vấn đề cốt lõi là coi trọng công tác cán bộ. Sau sáp nhập, đội ngũ cán bộ của xã đã được trẻ hóa, sàng lọc, tinh gọn và kết hợp hài hòa những ưu điểm, thế mạnh giữa cán bộ cấp huyện cũ với cán bộ, công chức cấp xã để bố trí cán bộ hợp lý, nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân với tinh thần “rõ người, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm”, đủ “tâm - tầm - tài - tín”, “nói đi đôi với làm”, đặc biệt là phát huy vai trò trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu.

Tuyến đường kiểu mẫu thôn 4, xã Yên Ninh góp phần xây dựng cảnh quan làng quê đáng sống.

Để đạt được các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, Đảng bộ xã đề ra các giải pháp trọng tâm cho từng chỉ tiêu, từng nhiệm vụ cụ thể. Trong đó ưu tiên các giải pháp mang tính đột phá, trọng tâm. Với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Yên Ninh tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, phát huy giá trị văn hóa - lịch sử; tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, hành động quyết liệt, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Bài và ảnh: Lê Hà