Khẩn trương xử lý, khắc phục sự cố xảy ra tại các tuyến đê trên địa bàn tỉnh

Ngày 27/8, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện khẩn số 17/CĐ-UBND về việc khẩn trương xử lý, khắc phục các sự cố xảy ra trên các tuyến đê trên địa bàn tỉnh và sẵn sàng hộ đê trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục sự cố vỡ bờ kênh T2 tại xã Tống Sơn. Ảnh: Lê Hợi

Do ảnh hưởng của bão số 5 và mưa lớn sau bão, lũ trên các tuyến sông trên địa bàn tỉnh đang lên nhanh; mực nước thượng lưu sông Chu, sông Mã, Sông Yên từ Báo động 2 đến Báo động 3, hạ lưu sông Mã tại Trạm thủy văn Lý Nhân trên Báo động 2, sông Chu tại Trạm thủy văn Xuân Khánh trên Báo động 1, mực nước sông Bưởi tại Trạm TV Kim Tân xấp xỉ Báo động 3 và còn tiếp tục lên. Hệ thống đê điều của tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra nhiều sự cố, đặc biệt trên tuyến các đê tả, hữu Chu thuộc địa bàn các xã Thọ Lập, Xuân Lập, Xuân Hòa, Thọ Xuân, Đông Tiến, Thiệu Quang và đê tả Hoạt xã Hà Long.

Để đảm bảo an toàn chống lũ của các tuyến đê, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các xã, phường có đê, Giám đốc Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ sau:

1.Chủ tịch UBND các xã, phường có đê

- Khẩn trương huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị triển khai xử lý giờ đầu các sự cố đã xảy ra, đảm bảo an toàn chống lũ của đê, không để sự cố phát triển thêm. Đồng thời, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến khu vực xảy ra sự cố để kịp thời xử lý tình huống phát sinh thêm, đảm bảo an toàn cho công trình.

- Xác định các khu vực đê đã xảy ra sự cố là trọng điểm xung yếu để xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án bảo vệ; trong đó, lưu ý chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện.

- Kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, nhất là các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục đảm bảo ổn định lâu dài, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn.

- Chỉ đạo các lực lượng tại chỗ của đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng chuyên trách quản lý đê điều trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều theo quy định tại Thông tư số 01/2009/TTBNN ngày 06/01/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.

2.Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đê điều trên địa bàn tỉnh, nhất là chỉ đạo lực lượng chuyên trách quản lý đê điều tăng cường tuần tra, canh gác đê và tham mưu kịp thời cho UBND cấp xã có đê xử lý các tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.

3.Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, nhất là các lực lượng đóng ở cơ sở sẵn sàng triển khai nhân lực, phương tiện, trang thiết bị cần thiết để hỗ trợ các địa phương trong công tác hộ đê khi nhận được đề nghị.

4.Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện của ngành (nhất là xe tải và xe khách) tham gia công tác hộ đê khi có lệnh điều động hoặc khi nhận được đề nghị của các địa phương.

5.Giám đốc Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh chỉ đạo tăng cường quan trắc, dự báo lũ và thông tin, cảnh báo kịp thời cho các cơ quan chức năng và người dân để chủ động ứng phó.

Yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các xã, phường có đê, Giám đốc Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

Mưa lớn kéo dài do bão số 5 khiến mực nước kênh T2 lên nhanh, tiêu thoát chậm nên xảy ra sự cố vỡ bờ kênh, gây ngập lụt 200 ha lúa của người dân xã Tống Sơn. Được biết, kênh T2 do Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã quản lý với chức năng tưới tiêu cho 700 ha đất nông nghiệp và khu vực dân cư vùng trũng thấp của xã Tống Sơn. Ngay sau khi phát hiện sự cố, UBND xã Tống Sơn đã phối hợp với lực lượng Quân đội, Công an, lực lượng xung kích của địa phương và Nhân dân triển khai phương án “4 tại chỗ" tích cực triển khai các biện pháp khắc khắc phục sự cố. Đồng thời báo cáo với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để có phương án chỉ đạo. Ngay trong đêm 26/8 đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục sự cố. Chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn yêu cầu các lực lượng và xã Tống Sơn thực hiện các biện pháp căng dây, đặt biển báo và cắt cử lực lượng canh gác không cho người dân vào khu vực xảy ra sự cố. Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai các phương án khắc phục sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, chỉ đạo Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã tăng công suất Trạm bơm Hà Yên, nhanh chóng tiêu úng cho diện tích lúa của xã Tống Sơn bị ngập do sự cố gây ra. Cùng với đó, phối hợp với Điện lực bảo đảm nguồn điện trong thời gian vận hành Trạm bơm Hà Yên và cống tiêu. Phân công lực lượng thường trực 24/24h, bảo đảm tiêu úng trong thời gian sớm nhất.

LP