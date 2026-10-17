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Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Tiên Trang

Thùy Linh
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 17/10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, xã Tiên Trang phối hợp với Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, Hội từ thiện Thiện Tâm Hà Nội và Công ty TNHH Dược phẩm Davinci tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Tiên Trang

Sáng 17/10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, xã Tiên Trang phối hợp với Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, Hội từ thiện Thiện Tâm Hà Nội và Công ty TNHH Dược phẩm Davinci tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Tiên Trang

Quang cảnh buổi khám bệnh.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Sở Dân tộc và Tôn giáo Thanh Hóa cùng đoàn y, bác sĩ thiện nguyện đến từ Hà Nội.

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Tiên Trang

Người dân làm các thủ tục để khám bệnh tại chương trình.

Tại chương trình, các y, bác sĩ đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn cách chăm sóc và phòng ngừa một số bệnh thường gặp cho người dân. Đồng thời, cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Tiên Trang

Tại chương trình, các bác sĩ đang công tác tại các bệnh viện ở Hà Nội đã thăm khám sức khoẻ cho người dân.

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Tiên Trang

Nhiều trang thiết bị y tế hiện đại được sử dụng để thăm khám sức khoẻ cho người dân tại chương trình.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, góp phần nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe, giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận các dịch vụ y tế. Qua đó, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Thùy Linh

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#Cấp thuốc miễn phí #Hội Chữ thập đỏ tỉnh #Khám bệnh #Hoàn cảnh khó khăn #người dân #Chương trình #Tư vấn sức khỏe #tổ chức #Thanh hóa #Hà nội

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