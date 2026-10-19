Khai trương Nhà sách FAHASA Thanh Hóa tại AEON MALL

Sáng 19/10, tại Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa, Công ty CP Phát hành sách TP Hồ Chí Minh - FAHASA tổ chức khai trương Nhà sách FAHASA Thanh Hóa. Đây là nhà sách thứ 2 mang thương hiệu FAHASA đang hoạt động tại tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu dự lễ khai trương Nhà sách FAHASA Thanh Hóa.

Dự lễ khai trương có ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Phát hành sách TP Hồ Chí Minh - FAHASA; hiệu trưởng các trường học trên địa bàn tỉnh cùng đông đảo người dân.

Nhà sách FAHASA Thanh Hóa có diện tích hơn 600m2, tổng kinh phí đầu tư 14 tỷ đồng, được xây dựng hoàn toàn mới theo mô hình nhà sách hiện đại, trẻ trung. Không gian nhà sách bố trí khoa học, khang trang, tiện nghi, cùng nguồn hàng hóa phong phú, tạo thuận lợi cho khách hàng tham quan, lựa chọn và trải nghiệm.

Không gian nhà sách được thiết kế hiện đại, khang trang và tiện nghi.

Tại đây, có hơn 50.000 bản sách quốc văn, ngoại văn với nhiều thể loại như văn học, lịch sử, khoa học, kinh tế, kỹ năng sống, sách thiếu nhi, sách giáo dục, sách học ngoại ngữ...

Cùng với đó là hơn 60.000 mặt hàng văn phòng phẩm, dụng cụ học tập, đồ chơi trẻ em, quà tặng và hàng lưu niệm.

Khách hàng tham quan, mua sắm tại Nhà sách FAHASA Thanh Hóa.

Các khu vực trưng bày được phân chia theo từng nhóm sản phẩm, chủ đề và đối tượng độc giả. Nhiều tủ sách được giới thiệu theo các chủ đề như sách dành cho phụ nữ, doanh nhân Việt Nam, trinh thám, kinh dị, sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, kỹ năng cho trẻ, văn học kỳ ảo...

Các bạn trẻ hào hứng tham quan, khám phá không gian sách tại Nhà sách FAHASA Thanh Hóa.

Việc kết hợp sách với các sản phẩm phục vụ học tập, làm việc, vui chơi và quà tặng giúp Nhà sách đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhiều nhóm khách hàng, từ học sinh, sinh viên đến các gia đình và người làm việc văn phòng.

Sự hiện diện của Nhà sách FAHASA tại AEON MALL Thanh Hóa góp phần bổ sung thêm một địa điểm mua sắm, tham quan và trải nghiệm văn hóa đọc dành cho người dân Thanh Hóa.

Nhiều sản phẩm văn phòng phẩm, đồ dùng học tập với mẫu mã đa dạng được giới thiệu tại nhà sách.

Nhân dịp khai trương, từ ngày 15 đến 31/10/2026, FAHASA triển khai chương trình ưu đãi từ 10% đến 50% đối với nhiều nhóm sản phẩm.

Huyền Trang