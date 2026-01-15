Khai mở tâm điểm phồn vinh – đón đầu thịnh vượng

Giữa nhịp chuyển mình mạnh mẽ của vùng đất Lam Sơn – Sao Vàng nơi đang từng bước định hình cực tăng trưởng mới phía Tây tỉnh Thanh Hóa – Khu đô thị mới Sao Mai Lam Sơn – Sao Vàng (Khu đô thị Sao Mai Residence) hiện lên như một “tọa độ vàng”, hội tụ tinh hoa quy hoạch, hạ tầng và tầm nhìn phát triển dài hạn.

Không chỉ là nơi an cư lý tưởng, dự án còn mở ra cánh cửa đón đầu thịnh vượng cho cộng đồng cư dân và giới đầu tư thức thời.

Không gian tiện ích xanh – nơi kiến tạo nhịp sống văn minh, an cư thịnh vượng.

Sở hữu vị trí chiến lược tại xã Sao Vàng, giáp Quốc lộ 47 và trục đường huyết mạch kết nối trực tiếp Cảng hàng không Thọ Xuân, khu đô thị nằm trong vùng lõi phát triển đô thị – công nghiệp – dịch vụ của khu kinh tế Lam Sơn – Sao Vàng. Từ đây, cư dân dễ dàng kết nối đến trung tâm hành chính, các khu công nghiệp, thương mại, dịch vụ và hệ thống hạ tầng liên vùng đang không ngừng hoàn thiện, tạo nên một chỉnh thể đô thị năng động, giàu sức bật.

Được quy hoạch trên tổng diện tích hơn 70 ha, dự án mang dáng dấp của một khu đô thị hiện đại, phát triển hài hòa giữa không gian sống, thương mại và tiện ích công cộng. Tỷ lệ phân bổ đất được tính toán khoa học. Trong đó, đất ở đa dạng loại hình từ nhà phố liền kề, shoptel, khu tái định cư đến quỹ đất nhà ở xã hội và nhà cao tầng; đất thương mại – dịch vụ, đất công cộng, công viên cây xanh và hệ thống giao thông kỹ thuật đồng bộ, rộng mở. Tất cả cùng hòa quyện để kiến tạo một “thành phố thu nhỏ” – nơi mỗi mét vuông đất được tính toán kỹ lưỡng về công năng, giá trị sử dụng và khả năng sinh lời lâu dài.

Hệ thống giao thông nội khu rộng mở – nền tảng cho một đô thị hiện đại, năng động và bền vững.

Điểm nhấn đáng giá của khu đô thị mới của Sao Mai Group tại Thanh Hóa chính là hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư bài bản. Mạng lưới giao thông nội khu thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại với các tuyến đường cấp 4 và cấp 6, kết nối liên hoàn, đảm bảo lưu thông thông suốt. Hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc, thoát nước, phòng cháy chữa cháy... đều đạt chuẩn, hướng đến một môi trường sống an toàn, văn minh và bền vững theo thời gian.

Không chỉ dừng lại ở không gian ở, dự án còn kiến tạo một hệ sinh thái tiện ích đa tầng, nơi cư dân được thụ hưởng trọn vẹn giá trị sống “tất cả trong một”. Năm trung tâm thương mại sầm uất, bốn khu giáo dục, hai trung tâm văn hóa – thể dục thể thao cùng hệ thống công viên cây xanh trải đều nội khu, tạo nên một nhịp sống năng động nhưng không xô bồ, hiện đại mà vẫn giữ trọn sự cân bằng, thư thái – đúng tinh thần của một khu đô thị đáng sống. Bên cạnh đó, lợi thế cận kề sân bay Thọ Xuân, chợ Sao Vàng, bệnh viện và các tiện ích ngoại khu hiện hữu càng gia tăng sức hút cho dự án trong bức tranh phát triển tổng thể của khu vực.

Trong bối cảnh đô thị hóa lan tỏa mạnh mẽ về các vùng vệ tinh, Khu đô thị Sao Mai Residence không chỉ là lời giải cho bài toán an cư chất lượng cao, mà còn là “điểm rơi” chiến lược của dòng vốn đầu tư trung – dài hạn. Một không gian sống được quy hoạch bài bản hôm nay chính là “tài sản tích lũy” cho tương lai – nơi giá trị sống và giá trị đầu tư cùng song hành theo thời gian.

Nổi bật quy hoạch đồng bộ và vị trí kết nối chiến lược.

“Khi hạ tầng mở lối, phồn vinh sẽ tìm về”. Với tầm nhìn dài hạn và tâm huyết của Tập đoàn Sao Mai, Khu đô thị Sao Mai Residence đang từng bước khẳng định vị thế là tâm điểm phát triển mới, nơi khởi nguồn cho một chuẩn mực sống hiện đại và tương lai thịnh vượng giữa lòng xứ Thanh.

