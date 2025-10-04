Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thể thao

Khai mạc Giải vô địch các đội mạnh Bắn cung Quốc gia 2025 tại Thanh Hoá

Duy Tính
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 4/10, tại Khu Liên hợp thể thao Trường Đại học Hồng Đức, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Cục Thể dục Thể thao tổ chức khai mạc Giải vô địch các đội mạnh Bắn cung Quốc gia 2025.

Khai mạc Giải vô địch các đội mạnh Bắn cung Quốc gia 2025 tại Thanh Hoá

Sáng 4/10, tại Khu Liên hợp thể thao Trường Đại học Hồng Đức, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Cục Thể dục Thể thao tổ chức khai mạc Giải vô địch các đội mạnh Bắn cung Quốc gia 2025.

Giải vô địch các đội mạnh Bắn cung quốc gia 2025 tại Thanh Hoá thu hút sự tham gia của hơn 150 VĐV đến từ 12 đơn vị, tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Các vận động viên tranh tài theo thể thức cung 1 dây và cung 3 dây ở những nội dung: toàn năng (50m x 2 và 70m x 2); cự ly (30m, 50m, 60m, 70m, 90m); đôi nam, đôi nữ, đôi nam-nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ, đồng đội nam-nữ và đấu loại cá nhân.

Khai mạc Giải vô địch các đội mạnh Bắn cung Quốc gia 2025 tại Thanh Hoá

Giải thu hút sự tham gia của hơn 150 vận động viên đến từ 12 đoàn

Hưởng ứng cuộc vận động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với tinh thần “tương thân tương ái,” “lá lành đùm lá rách”, Ban tổ chức Giải vô địch các đội mạnh Bắn cung Quốc gia 2025 đã kêu gọi các đại biểu tham dự; các trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên... quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại, vượt qua khó khăn do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra.

Khai mạc Giải vô địch các đội mạnh Bắn cung Quốc gia 2025 tại Thanh Hoá

Sau lễ khai mạc, các cung thủ đã bước vào thi đấu các nội dung thi đấu. Giải vô địch các đội mạnh Bắn cung Quốc gia nằm trong hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao, được tổ chức hàng năm nhằm kiểm tra, đánh giá trình độ chuyên môn và công nhận thành tích của các vận động viên bắn cung trên toàn quốc. Đồng thời, định hướng tuyển chọn những vận động viên xuất sắc bổ sung cho các đội tuyển bắn cung quốc gia.

Khai mạc Giải vô địch các đội mạnh Bắn cung Quốc gia 2025 tại Thanh Hoá

Khai mạc Giải vô địch các đội mạnh Bắn cung Quốc gia 2025 tại Thanh Hoá

Một số hình ảnh thi đấu sau lễ khai mạc

Theo kế hoạch, Giải vô địch các đội mạnh Bắn cung Quốc gia 2025 sẽ diễn ra từ nay cho đến hết ngày 10/10.

Duy Tính

Từ khóa:

#Cung #Trường Đại học Hồng Đức #Quốc gia #Bắn #Vô địch #Khai mạc #Vận động viên #Sở Văn hóa #Khắc phục thiệt hại #Thể dục

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long