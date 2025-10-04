Khai mạc Giải vô địch các đội mạnh Bắn cung Quốc gia 2025 tại Thanh Hoá

Sáng 4/10, tại Khu Liên hợp thể thao Trường Đại học Hồng Đức, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Cục Thể dục Thể thao tổ chức khai mạc Giải vô địch các đội mạnh Bắn cung Quốc gia 2025.

Giải vô địch các đội mạnh Bắn cung quốc gia 2025 tại Thanh Hoá thu hút sự tham gia của hơn 150 VĐV đến từ 12 đơn vị, tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Các vận động viên tranh tài theo thể thức cung 1 dây và cung 3 dây ở những nội dung: toàn năng (50m x 2 và 70m x 2); cự ly (30m, 50m, 60m, 70m, 90m); đôi nam, đôi nữ, đôi nam-nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ, đồng đội nam-nữ và đấu loại cá nhân.

Giải thu hút sự tham gia của hơn 150 vận động viên đến từ 12 đoàn

Hưởng ứng cuộc vận động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với tinh thần “tương thân tương ái,” “lá lành đùm lá rách”, Ban tổ chức Giải vô địch các đội mạnh Bắn cung Quốc gia 2025 đã kêu gọi các đại biểu tham dự; các trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên... quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại, vượt qua khó khăn do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra.

Sau lễ khai mạc, các cung thủ đã bước vào thi đấu các nội dung thi đấu. Giải vô địch các đội mạnh Bắn cung Quốc gia nằm trong hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao, được tổ chức hàng năm nhằm kiểm tra, đánh giá trình độ chuyên môn và công nhận thành tích của các vận động viên bắn cung trên toàn quốc. Đồng thời, định hướng tuyển chọn những vận động viên xuất sắc bổ sung cho các đội tuyển bắn cung quốc gia.

Một số hình ảnh thi đấu sau lễ khai mạc

Theo kế hoạch, Giải vô địch các đội mạnh Bắn cung Quốc gia 2025 sẽ diễn ra từ nay cho đến hết ngày 10/10.

Duy Tính