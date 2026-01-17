Khai mạc giải Bóng chuyền hơi nữ xã Tiên Trang năm 2026

Sáng 17/1, xã Tiên Trang tổ chức lễ khai mạc giải bóng chuyền nữ năm 2026. Giải đấu nằm trong khuôn khổ Đại hội TDTT xã Tiên Trang lần thứ nhất, đồng thời tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để thành lập đội bóng chuyền hơi nữ tham gia Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh 2026.

Các vận động viên thuộc 25 đội bóng chuyền nữ đến từ các thôn, trường học trên địa bàn xã Tiên Trang tham gia giải bóng chuyền hơi nữ năm 2026.

Giải bóng chuyền nữ xã Tiên Trang quy tụ 25 đội với 270 vận động viên đến từ các thôn và trường học trên địa bàn; diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/1. Các đội được chia thành 8 bảng đấu vòng loại, chọn đội nhất bảng vào tứ kết, bán kết và chung kết.

Lãnh đạo xã Tiên Trang trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải đấu.

Ngay sau lễ khai mạc, 9 trận đấu đầu tiên đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo cổ động viên, với nhiều pha bóng đẹp và những màn tranh chấp kịch tính.

Nhiều pha bóng đẹp mắt, tạo nên bầu không khí phấn khởi, rộn ràng trên sân chơi thể thao của xã nhà.

Không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe, giải bóng chuyền hơi còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng, thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở cơ sở. Đồng thời, đây cũng là dịp phát hiện, tuyển chọn các vận động viên có năng khiếu để bồi dưỡng, tham gia các giải đấu cấp trên thời gian tới.

Minh Khanh