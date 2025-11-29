Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2623/QĐ-TTg ngày 29/11/2025 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 26 tháng 6 năm 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. Để triển khai thi hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (Kế hoạch) nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật; xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước; nâng cao nhận thức về Luật và trách nhiệm của các cấp, các ngành và địa phương trong việc thi hành Luật.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Theo Kế hoạch, trong năm 2025 và các năm tiếp theo , Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình khác phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thời gian thực hiện trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

Trong năm 2025 và các năm tiếp theo, Bộ Công an thực hiện biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Kế hoạch nêu rõ, Bộ Công an tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước; các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật thuộc phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý nhà nước được phân công.

Thời gian thực hiện: Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi kết quả rà soát về Bộ Công an trước ngày 15 tháng 12 năm 2025.

Bộ Công an tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Xây dựng Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Trong năm 2026 - 2027 , Bộ Công an thực hiện xây dựng Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân cung cấp thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ dữ liệu cá nhân; hỗ trợ hướng dẫn, nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị từ cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; thực hiện hoạt động khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thời hạn ban hành trước ngày 31 tháng 12 năm 2026.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan, tổ chức khác có liên quan tổ chức kiểm tra việc thi hành Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Thời gian thực hiện: năm 2026 và các năm tiếp theo.

Theo VGP