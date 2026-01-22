Israel không kích dữ dội Gaza, 11 người thiệt mạng gồm 3 nhà báo

Lệnh ngừng bắn tại dải Gaza tiếp tục đối mặt thách thức nghiêm trọng khi quân đội Israel liên tục mở thêm các cuộc không kích dữ dội. Cơ quan Phòng vệ Dân sự Gaza cho biết, các cuộc không kích của Israel trong ngày 21/1 đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, trong đó có 3 nhà báo.

3 nhà báo: Mohammed Salah Qashta, Abd Raouf Shaat và Anas Ghneim (từ trái sang) thiệt mạng trong vụ không kích của Israel vào dải Gaza ngày 21/1. Ảnh: Gaza24Live.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, có hiệu lực từ ngày 10/10/2025, đã giúp làm giảm đáng kể các hoạt động giao tranh quy mô lớn, dù cả hai bên vẫn liên tục cáo buộc nhau vi phạm.

Theo các cơ quan y tế địa phương, cuộc không kích chính được cho là xảy ra tại khu vực Al-Zeitoun, phía tây nam thành phố Gaza - nơi các hoạt động dân sự vẫn đang diễn ra.

3 nhà báo thiệt mạng được xác định là Abd Raouf Shaat, Mohammed Salah Qashta và Anas Ghneim làm việc cho một cơ quan cứu trợ nhân đạo thuộc Chính phủ Ai Cập ở khu vực al-Zahra, thuộc Trung tâm dải Gaza. Trong khi đó, hãng tin AFP xác nhận Abd Raouf Shaat là nhà báo tự do, thường xuyên cộng tác với AFP trong vai trò phóng viên ảnh và video.

Một nhân chứng cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, các nhà báo đang sử dụng thiết bị bay không người lái để ghi hình hoạt động phân phát viện trợ nhân đạo của Ủy ban Cứu trợ Ai Cập. Chiếc xe chở nhóm nhà báo, đi cùng đoàn cứu trợ đã trúng đòn không kích.

Phong trào Hamas lên án mạnh mẽ các cuộc không kích ngày 21/1 của Israel , khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, trong đó có 3 nhà báo. Ảnh: Reuters.

Phong trào Hamas ngay lập tức đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ các cuộc không kích, coi đây là sự leo thang nguy hiểm và là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Tuy nhiên, Quân đội Israel, trong tuyên bố sau đó, cho biết đã xác định “một số cá nhân đang vận hành thiết bị bay không người lái có liên hệ với Hamas” tại khu vực trung tâm Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh các hành động quân sự của họ nhằm ngăn chặn các mối đe dọa an ninh. Phía Israel không trực tiếp đề cập đến danh tính các nạn nhân là nhà báo hay nhân viên nhân đạo.

Theo giới quan sát, các vụ tấn công mới nhất này từ phía Israel tiếp tục làm dấy lên quan ngại của cộng đồng quốc tế về mức độ mong manh của lệnh ngừng bắn tại Gaza, cũng như những rủi ro đối với dân thường, nhà báo và lực lượng nhân đạo đang hoạt động trong khu vực xung đột.

Ngọc Liên

Nguồn: Wion