Israel họp Nội các chiến tranh, thảo luận về giai đoạn 2 thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza

Ngày 19/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chủ trì cuộc họp Nội các chiến tranh để thảo luận về các diễn biến liên quan đến giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.

Thủ tướng Netanyahu chủ trì cuộc họp Nội các chiến tranh, thảo luận về giai đoạn 2 của thoả thuận ngừng bắn tại Gaza, trong khi các phương án quân sự vẫn được đặt trên bàn. Ảnh: Reuters.

Theo đài truyền hình công Kan, cuộc họp tập trung vào khả năng thay đổi lập trường của Mỹ, bao gồm các kịch bản Washington có thể giảm vai trò trực tiếp tại Gaza hoặc ủng hộ các đề xuất mà chính quyền Netanyahu không phê chuẩn. Một quan chức cấp cao Israel cho biết các phương án thay thế, bao gồm khả năng khởi động một chiến dịch quân sự mới tại Gaza, cũng được cân nhắc trong trường hợp lập trường Mỹ thay đổi căn bản hoặc các nỗ lực chính trị thất bại.

Cuộc họp diễn ra trước cuộc gặp dự kiến giữa Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 29/12 tại bang Florida. Đồng thời, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff sẽ gặp đại diện Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Ai Cập vào ngày 20/12 tại Miami để thảo luận về giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn.

Trong khi đó, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cảnh báo rằng những vi phạm ngừng bắn hàng ngày của Israel đang đe dọa toàn bộ tiến trình. Ông kêu gọi tiến hành giai đoạn hai ngay lập tức và nhấn mạnh rằng viện trợ nhân đạo phải đến Gaza mà không bị cản trở, đặc biệt khi mùa đông đang làm khủng hoảng nhân đạo trở nên nghiêm trọng hơn, với nhiều gia đình sống trong điều kiện khắc nghiệt và thiếu thốn.

Nhiều gia đình ở Gaza đang sống trong điều kiện khắc nghiệt và thiếu thốn Ảnh: AP.

Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10/10, dựa trên kế hoạch do Mỹ đề xuất, chấm dứt hai năm chiến tranh khiến gần 70.700 người thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, và hơn 171.100 người bị thương. Giai đoạn đầu bao gồm việc phóng thích con tin Israel đổi lấy tù nhân Palestine, đồng thời dự kiến tái thiết Gaza và thành lập cơ chế quản lý mới không có Hamas.

Các nhà quan sát nhận định rằng giai đoạn hai là yếu tố then chốt để duy trì hòa bình lâu dài, nhưng vẫn đang bị thử thách bởi vi phạm ngừng bắn, hạn chế viện trợ quốc tế và nguy cơ chính trị từ lập trường thay đổi của Mỹ. Việc Israel cân nhắc các phương án quân sự mới cho thấy nguy cơ leo thang vẫn hiện hữu, trong khi các nỗ lực trung gian của Qatar và các nước liên quan đang cố gắng giữ tiến trình hòa bình trên bờ vực mong manh.

Thanh Hằng

Nguồn: TRT, aa.com